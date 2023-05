A Firenze arriva Massimo Ranieri, tutto esaurito al Tuscany Hall

Firenze, 29 maggio 2023 - Tutto esaurito lo scorso dicembre e tutto esaurito stavolta. Massimo Ranieri torna a calcare le scene fiorentine, martedì 30 maggio al Tuscany Hall, e mette a segno l’ennesimo sold out.

“Tutti i sogni ancora in volo” è lo spettacolo che prende il titolo dal nuovo album e dal libro memoir di Massimo Ranieri. Dopo oltre 800 repliche di “Sogno e son desto” ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni, ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”.

E ci saranno i bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani per questa ultima fatica discografica: tra questi Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi, mentre la produzione musicale è stata affidata a Gino Vannelli.

E ancora, tutto il meglio del repertorio più amato e prestigioso di Massimo Ranieri. Insomma, un Massimo al cento per cento per uno spettacolo che presenta una rinnovata veste scenografica e una inedita band composta da Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Pujia alle chitarre, Valentina Pinto al violino, Max Filosi e Cristiana Polegri ai sax. Nel frattempo “Tutti i sogni ancora in volo” è diventato anche spettacolo televisivo, su Rai1.

