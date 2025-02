9 febbraio, il giorno della grande sfilata di Carnevale in centro a Firenze

Firenze, 9 febbraio 2025 – Entra nel vivo il Carnevale di Firenze, l’evento che unisce tradizione, eleganza e divertimento.

Parata di carnevale nel centro storico

Dopo lo sfarzoso ballo in maschera di ieri a Palazzo Vecchio, oggi è la volta della Parata di Carnevale nel centro storico. La sfilata in maschera vedrà unite Firenze con Stenterello, e Viareggio con Burlamacco e Ondina.

Il ritrovo è alle 14 in piazza Santa Maria Novella dove sarà organizzato anche lo spettacolo “Aspettando il Carnevale” in collaborazione con Lady Radio, media partner. Musica e animazione contribuiranno a far crescere l’attesa del Carnevale, presentare le delegazioni che sfileranno ed invitare grandi e piccini a partecipare in maschera per vincere premi.

Partenza alle 15 : Sfilata aperta dalle maschere tipiche della Toscana , Stenterello, Burlamacco e Ondina.

: Sfilata aperta dalle maschere tipiche della , Stenterello, Burlamacco e Ondina. Percorso : Piazza Santa Maria Novella, via de’ Banchi, via Barbadori, via de’ Rondinelli, via Tornabuoni, lungarno degli Acciaioli, por Santa Maria, via Vacchereccia.

: Piazza Santa Maria Novella, via de’ Banchi, via Barbadori, via de’ Rondinelli, via Tornabuoni, lungarno degli Acciaioli, por Santa Maria, via Vacchereccia. Arrivo in piazza Signoria: Dalle ore 15.30 partirà l’animazione sull’arengario con premiazioni delle migliori maschere.

Un gran giurì assegnerà una serie di premi, tra cui lo "Stenterello 2025" (realizzato dal maestro orafo Paolo Penko) alle migliori maschere. L’evento è libero e gratuito, con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana, Confcommercio Firenze, Camera di Commercio di Firenze.

Feste di quartiere

Ma non mancano vari appuntamenti nei quartieri. Il Comitato Genitori di Legnaia organizza una coloratissima Festa di Carnevale che si terrà sabato 15 febbraio alle ore 14:30 presso il Parco di Villa Strozzi - Il Boschetto, situato in Via di Soffiano 11, Firenze.

L'evento sarà un'occasione perfetta per divertirsi in compagnia, tra musica, balli e tante attività pensate per grandi e piccini. L'atmosfera sarà resa ancora più magica dalle maschere e dai colori tipici del Carnevale, con decorazioni festose e intrattenimenti per tutta la famiglia. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Quartiere 4 e diverse realtà locali come Wushu, Dance Lab, Il Boschetto, Lime - Linguaggi in Movimento e Talea Scuola di Musica. Questi partner contribuiranno con spettacoli e animazioni, rendendo la giornata ancora più speciale.

Si raccomanda di partecipare con un abbigliamento a tema carnevalesco per rendere la festa ancora più divertente e coinvolgente. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

