7 dicembre, la Toscana in attesa di un’insolita “luna nera”

Firenze, 7 dicembre 2024 - La Toscana è in attesa di assistere a un insolito spettacolo celeste: la Luna Nera. Il 2024 si chiuderà proprio con quest’ultimo spettacolo astronomico: il momento in cui tenere gli occhi all’insù puntati al cielo è la notte del 31 dicembre, anche se si vedrà poco. La Luna sarà illuminata dal Sole sulla parte esattamente opposta rispetto alla faccia che vediamo Terra.

Ecco perché apparirà molto scura, tanto da risultare quasi invisibile. Come sottolinea l’Unione Astrofili Italiani (Uai), questa espressione indica la seconda Luna nuova del mese, dal momento che dicembre avrà 5 fasi lunari invece delle classiche 4. Ma le notti di dicembre saranno ben più ricche di fenomeni da ammirare: uno dei maggiori protagonisti sarà Giove, alla sua massima luminosità dal momento che si trova alla minima distanza dalla Terra, accompagnato da Venere e Marte, anch’essi ben visibili per quasi tutta la notte. Con tutti i principali pianeti osservabili, dicembre offre diverse suggestive congiunzioni. L’8 dicembre la Luna si incontrerà con Saturno, il 13 dicembre con l’ammasso stellare delle Pleiadi, il 14 dicembre, quando sarà quasi piena, con Giove e, infine, il 18 dicembre con Marte. La volta celeste di dicembre mostra alcune delle costellazioni più note e facilmente riconoscibili: Orione, la più bella costellazione invernale, è accompagnata dal Cane Maggiore con la fulgida Sirio, dal Toro e dai Gemelli.

In queste costellazioni si possono ammirare alcune stelle tra le più luminose: la rossa Aldebaran nel Toro, Castore e Polluce nei Gemelli, Procione nel Cane Minore e Capella nell'Auriga. Le lunghe notti d'inverno, il cui inizio cadrà il 21 dicembre con il solstizio, sono particolarmente indicate anche per dedicarsi all'osservazione delle meteore. Lo sciame principale del mese è quello delle Geminidi, comparabile per quantità e brillantezza delle stelle cadenti a quello delle Perseidi di agosto. Quest'anno, le Geminidi si concentreranno soprattutto il 12 e 13 dicembre, ma le condizioni saranno purtroppo sfavorevoli a causa del forte disturbo della Luna quasi piena. Dove ammirare questi fenomeni celesti? Meglio prediligere luoghi lontani da inquinamento luminoso. Il classico dei fiorentini però è Monte Morello, il rilievo più alto alle porte della città: il consiglio è di andare sul versante che affaccia verso nord, lato Vaglia, che dà su vallate meno antropizzate e quindi con minore inquinamento luminoso. Per chi preferisce vedere la Luna dai monti, qui il protagonista è il Monte Serra. I punti in cui posizionarsi sono tanti: dalla pratica Certosa di Calci, a valle, alla rocca di Verruca per gli escursionisti più esperti e avventurosi. Sulla montagna pistoiese poi, tra i luoghi dove osservare la luna senza inquinamento luminoso non c'è che l'imbarazzo della scelta.