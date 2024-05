23 maggio: sapete che la Luna si è capovolta? È successo 4 miliardi di anni fa

Firenze, 23 maggio 2024 - Oltre 4 miliardi di anni fa, quando era ancora giovanissima, la Luna si è 'rovesciata’. Ebbene sì, si è letteralmente capovolta. I materiali che formavano inizialmente la sua superficie sono affondati al suo interno, si sono sciolti e mescolati e sono poi ritornati in superficie sotto forma di lava, dove li troviamo oggi. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience e guidato dall’Università americana dell’Arizona a Tucson.

Si risolve così il mistero di lunga data sulla composizione asimmetrica del nostro satellite naturale, che mostra rocce vulcaniche ricche di titanio in quantità molto maggiore sul suo lato visibile. I risultati permettono di comprendere meglio l’evoluzione della Luna, formata circa 4,5 miliardi di anni fa, e forse anche quella di pianeti come la Terra e Marte. Alla sua nascita, la Luna era probabilmente ricoperta da un oceano di magma, che si è poi gradualmente raffreddato e solidificato formando minerali estremamente densi come l’ilmenite, contenente titanio e ferro, che sono affondati all’interno del mantello lunare.

“La nostra Luna si è letteralmente capovolta”, afferma Jeff Andrews-Hanna, uno degli autori dello studio guidato da Weigang Liang, “ma finora non era stato possibile fare luce sull’esatta sequenza degli eventi durante questa fase critica della storia lunare”. La Luna strega il cielo di questo mese di maggio, caratterizzato da una particolarità: invece delle consuete 4 fasi lunari, questo mese se ne verificano 5. Oggi, 23 maggio, esattamente alle 15:53, l’appuntamento è col plenilunio ‘dei fiori’, che sarà visibile anche la sera successiva. La Luna sarà piena e anche di colore arancione, grazie a un effetto prodotto dall'atmosfera e dovuto anche all'inclinazione del nostro pianeta rispetto al Sole. Il suo nome ‘Luna piena dei fiori’ deriva dai nativi americani, in riferimento alla natura che in questo periodo fiorisce, al ritorno della stagione calda, quella del sole, dei fiori, dei colori, dei sapori dell’estate, degli amori che sbocciano e della fertilità.

Nasce oggi

Paolo Poli nato il 23 maggio del 1929 a Firenze. Ironico ed autoironico, irriverente e colto, sempre elegantissimo, negli anni Sessanta è approdato alla Rai per la quale ha realizzato lo sceneggiato "I tre moschettieri", quindi Canzonissima. Ha proseguito nella carriera di attore anche dopo aver compiuto gli 80 anni. Ha detto: “La sola legge che non ho infranto è quella di gravità”.

