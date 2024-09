21 settembre, la Toscana accoglie l’autunno. Le date dell’equinozio e del cambio dell’ora

Firenze, 21 settembre 2024 – Oggi, come ogni 21 settembre, almeno secondo la tradizione, inizia l’autunno. In realtà l'equinozio quest’anno cade domani, 22 settembre, per l’esattezza alle ore 14:43. Domani ci saranno quindi esattamente 12 ore di buio e 12 ore di luce in tutti i luoghi della Terra. Le ore di buio andranno poi gradualmente ad aumentare fino al giorno del solstizio d'inverno, il prossimo 21 dicembre. Cos'è l'equinozio L'equinozio deriva dall'espressione latina ‘aequa nox’, ossia 'notte uguale (al dì)', perché indica proprio quel momento in cui "il Sole, attraversando l’equatore celeste (proiezione dell’equatore terrestre sulla volta celeste) lascia l’emisfero celeste boreale per entrare in quello australe", come spiega l'Istituto Nazionale di Astrofisica. "In qualunque luogo del mondo - si legge - il dì (la parte del giorno di 24 ore in cui il Sole è sopra l’orizzonte) ha praticamente la stessa durata della notte". Perché l'equinozio d'autunno cambia di anno in anno Molti pensano che l'equinozio d'autunno cada il 21 settembre ma non è così. Nel 2024 l'equinozio d'autunno cade il 22 settembre ed è effettivamente la data più comune per questo fenomeno ma non è fissa: può variare tra il 21 e il 24 settembre. Questo perché l'anno solare non dura esattamente 365 giorni: c'è uno scarto di qualche ora e, complice l'introduzione degli anni bisestili per compensare questa differenza di tempo, le date e gli orari degli equinozi cambiano di anno in anno. Quando si passa all’ora solare Un’altra data chiave della stagione autunnale è il passaggio dall'ora legale a quella solare. La data da cerchiare in rosso sul calendario è la notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre: alle 3 le lancette andranno spostate di un'ora indietro. Avremo perciò 60 minuti di sonno e di luce in più al mattino. Nasce oggi Stephen King nato il 21 settembre del 1947 a Portland. Più di 80 libri pubblicati tra romanzi e antologie, oltre mezzo miliardo di copie vendute in tutto il mondo, numerose trasposizioni cinematografiche e televisive: oggi compie 77 anni colui che si è conquistato sul campo l'appellativo di "re dell'horror", in una carriera che ha saputo coniugare il successo con una straordinaria prolificità. Ha scritto: “Quelli che possono, fanno; quelli che non possono criticano le decisioni di quelli che possono.” Maurizio Costanzo