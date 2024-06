19 giugno, la notte delle stelle cadenti di giugno. Ecco quali sono gli osservatori in Toscana

Firenze, 19 giugno 2024 – Il mese di giugno continua a riservare tanti spettacoli nel cielo. Dopo il ‘bacio cosmico’ tra la Luna e la stella Spica, ora è il momento delle stelle cadenti. Già dal 16 giugno hanno iniziato a solcare il cielo ben tre sciami meteorici: le Liridi di giugno, le Theta Ofiuchidi e Xi Draconidi. Poi, il 17 giugno, è stata la volta della massima visibilità delle Gamma-Draconidi e delle Aquilidi. I cinque giorni consecutivi di quello che è un evento celeste molto raro si concludono questa notte, quando a solcare il buio con le loro scie luminose saranno le Sagittaridi. Dunque occhi all’insù, ed è bene tenersi pronti ad esprimere un desiderio. L’orario migliore per ammirarle è dopo la mezzanotte, dalle 00,30 alle 2 di notte.

er chi dovesse perdersele, niente paura: altre stelle cadenti illumineranno il cielo di giugno, per la gioia di grandi e piccini. Il 27 giugno sarà la volta delle Bootidi, il 28 delle Rho Sagittaridi e infine il 29 giugno delle Tau Aquaridi. Che siano desideri di amore, fortuna, o successo, questo mese offre dunque tante occasioni per esprimerli e sperare si avverino. In ogni caso sono comunque un’occasione da non lasciarsi sfuggire la possibilità di ammirare la bellezza del cielo notturno, meglio se in un posto lontano dalla luce dei centri abitati.

In Toscana esistono moltissimi osservatori astronomici, che spesso organizzano serate aperte al pubblico e osservazioni guidate. I più noti sono l’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese a San Marcello Piteglio, l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti di Barberino Tavarnelle, alcuni in Valdera-Valdicecina (il Centro astronomico di Lajatico, quello di Libbiano a Peccioli, quello di Volterra), quello di Roselle a Grosseto e ovviamente il più celebre di tutti, l’osservatorio Inaf di Arcetri a Firenze, che fino al 18 luglio presenta molte iniziative.

Nasce oggi Salman Rushdie nato il 19 giugno del 1947 a Bombay. Lo scrittore anglo-indiano fu preso selvaggiamente a coltellate il 12 agosto 2022 a Chautauqua, una comunità per artisti dello stato di New York. Dopo l'aggressione in cui ha rischiato di morire, e che gli è costata la perdita della vista dall'occhio destro, ha scritto il memoir ‘Knife’. "Scrivere questo libro è stata una necessità per me: un modo di appropriarmi della narrativa di quanto è successo e per rispondere alla violenza con l’arte", aveva commentato lo scrittore all'epoca dell'annuncio della casa editrice. L'agguato si era sovrapposto a una vita passata per anni sotto la minaccia della fatwa (e di una taglia di 2,5 milioni di dollari sulla sua testa) decretata nel 1989. Per quasi un decennio Rushdie aveva vissuto nascosto, un'esperienza affrontata in un precedente memoir, Joseph Anton, pubblicato nel 2012 con lo pseudonimo adottato in quel periodo di paura in omaggio agli scrittori Joseph Conrad e Anton Cechov. La fatwa era stata revocata nel 1998 e da allora Rushdie era tornato un membro attivo della comunità letteraria newyorchese, in prima fila nel movimento per la libertà di espressione. Ha scritto: “Sono la somma di tutto ciò che è accaduto prima di me, di tutto ciò che mi si è visto fare, di tutto ciò che mi è stato fatto”.