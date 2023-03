Vitolini alle finali grazie agli scontri diretti

Si chiude senza sorprese la regular season del campionato Uisp Empolese Valdelsa, con tutte le favorite che centrano l’obiettivo. In A1 le ultime quattro qualificate ai quarti di finale ‘scudetto’ sono Computer Gross e Le Cerbaie nel girone A e Castelfiorentino e Vitolini (prevale sul Rosselli grazie agli scontri diretti favorevoli) nell’altro raggruppamento. Questo, quindi, il tabellone completo delle gare al via lunedì prossimo: Fibbiana-Vitolini; Casa Culturale-Computer Gross; Ferruzza-Castelfiorentino e Real Isola-Le Cerbaie. Questi, invece, i due gironi dei play-out (le due ultime classificate retrocedono): Gs Allende, Stabbia e Boccaccio nell’H e Cerreto Guidi, Certaldo e Gs Sciano nell’I. Infine per quanto riguarda i play-off di A2 ecco la composizione dei 3 gruppi (le prime classificate e la vincente del triangolare tra le seconde saranno promosse): Sovigliana, Valdorme e Cassotti per il girone L; 4 Mori, Unione Valdelsa e Balconevisi per l’M e Marcialla-Strettoio Pub e Corniola per l’N. Tutte le altre formazioni si contenderanno la Coppa Uisp per i team di A1 e la Coppa Amatori per quelli di A2.

Serie A1, girone A: Gavena-Fibbiana 1-3; Ferruzza-Castelnuovo 1-0; Le Cerbaie-Computer Gross 0-0; Gs Allende-Piaggione Villanova 1-2; Certaldo-Scalese 1-4. Riposava: Boccaccio. Classifica: Fibbiana e Ferruzza 34; Computer Gross 26; Le Cerbaie 25; Gavena 23; Scalese 18; Piaggione Villanova e Castelnuovo 17; Gs Allende 11; Certaldo 9; Boccaccio 6.

Girone B: Real Isola-Casa Culturale 3-2; Castelfiorentino-Stabbia 4-1; Vitolini-La Serra 4-0; Rosselli-Bassa 2-1; Limitese-Cerreto Guidi 1-1. Riposava: Gs Sciano. Classifica: Real Isola 33; Casa Culturale 32; Castelfiorentino 29; Vitoloini e Rosselli 28; Limitese 18; Bassa 15; La Serra 14; Gs Allende 10; Cerreto Guidi e Stabbia 10; Gs Sciano 3.

Serie A2, girone C: Campagnola-Sovigliana 1-0; Strettoio Pub-Ponte a Elsa 2-3; Balconevisi-Lisera 1-1; Ortimino-Real Pavo Furiati 1-1; San Quirico-Mastromarco 2-1. Riposava: Young Boys. Classifica: Sovigliana e Strettoio Pub 30; Balconevisi 28; Mastromarco 21; Ponte a Elsa 20; Real Pavo Furiati e San Quirico 19; Lisera 16; Campagnola 15; Young Boys 3; Ortimino (-17) 2.

Girone D: 4 Mori-Valdorme 0-0; Corniola-San Pancrazio 2-2; Marcignana-Massarella 0-1; Casenuove Gambassi-Team Arcogas 4-0; Molinese-Botteghe 1-3. Riposava: Vinci. Classifica: 4 Mori 30; Valdorme 29; Corniola e Massarella 25; Casenuove Gambassi e Vinci 24; San Pancrazio (-1) 19; Botteghe e Molinese 15; Marcignana 7; Team Arcogas 6.

Girone E: Marcialla-Borgano 1-0; Unione Valdelsa-Brusciana 2-2; Spicchiese-Casotti 1-4; Martignana-Monterappoli 1-1; San Casciano-Pitti Shoes 3-1. Riposava: Malmantile United. Classifica: Marcialla 31; Unione Valdelsa 30; Casotti 29; Martignana 28; Monterappoli 27; Malmantile United 17; Pitti Shoes e Brusciana 14; Spicchiese 12; San Casciano 10; Borgano 8.

Si.Ci.