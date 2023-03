Vicario e l’infortunio "Ci vorrà un po’..."

Tempo e pazienza. Che non sono una data precisa e questo, dato il momento, fa preoccupare ancor di più i tifosi. Guglielmo Vicario ha affidato a Instagram i pensieri sull’infortunio. Un problema che lo ha costretto a saltare anche la Nazionale e che lo mette in forse per il Lecce dopo la sosta. "Dati i tanti messaggi di affetto ricevuti mi sembra doveroso aggiornarvi sulle mie condizioni di salute. Gli esami che ho fatto in seguito alla brutta botta subita - scrive sui social - hanno escluso qualsiasi lesione ma il quadro clinico che si è creato purtroppo mi obbliga a una pausa forzata dall’attività sportiva. Ci vorrà un po’ di tempo e pazienza, ma sono già focalizzato sul rientro e non vedo l’ora di potermi riaggregare il prima possibile ai miei fantastici compagni. Ho fatto il tifo da casa e non poter esserci fisicamente è difficile da accettare, ma con cuore e anima sarò a lottare con la mia squadra".