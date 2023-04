Un esame salvezza per la Computer Gross

Grazie alla prima storica vittoria in serie B a San Miniato di domenica scorsa, l’Use Computer Gross ha interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, ma è già tempo di un’altra battaglia in cui quello fatto finora conterà relativamente. Stasera alle 21 al PalaSammontana, infatti, i biancorossi riceveranno Matelica in un’altra partita determinante per continuare a coltivare il sogno di uscire definitivamente dalle ultime tre posizioni e giocarsi poi la salvezza ai play-out. Dopo aver agganciato e superato in classifica San Miniato grazie agli scontri diretti favorevoli, capitan Sesoldi e compagni si trovano infatti ad affrontare la penultima della classe con appena 2 punti in meno in graduatoria. "La partita odierna serve per consolidare quanto di buono fatto nel derby di San Miniato, che è stata una vittoria di tutti perché siamo stati bravi a gestire le varie situazioni – spiega coach Luca Valentino – affrontiamo una squadra che merita il massimo rispetto. Matelica è agguerrita, fisica, gioca ad alto ritmo sia in attacco che in difesa e difensivamente alterna uomo e zona stringendo molto gli spazi e costringendo l’attacco avversario a trovare soluzioni fuori dall’arco dei tre punti. Può giocare con quintetti molto fisici grazie alla presenza di Enihe e Seck ma anche con quintetti atipici e lunghi non di ruolo. Sicuramente punti di riferimento nella chimica del loro attacco sono Gallo e Riccio, due giocatori pericolosi in campo aperto e determinanti nei possessi decisivi". "La nostra intenzione – prosegue deciso il tecnico dell’Use – è di mettere subito le cose in chiaro dal primo minuto aggredendo la partita nella parte difensiva e soprattutto nel controllo dei rimbalzi che sarà un punto fondamentale e decisivo per conquistare due punti determinanti. Così come a San Miniato, dove ci hanno seguito in tanti facendo sentire il proprio sostengo proprio nei momenti difficili, anche oggi avremo bisogno di tutto l’aiuto possibile del nostro pubblico". All’andata l’Use si impose 62-71 nelle Marche e in un PalaSammontana che si preannuncia gremito, proverà a dare una svolta alla propria stagione. Gli arbitri saranno Doronin e Mammoli di Perugia.