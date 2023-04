Uisp, l’ora della verità: si decidono le finaliste

Nel mondo amatoriale dell’Empolese Valdelsa c’è grande attesa per le semifinali di ritorno, che sanciranno la finalissima di martedì 9 maggio alle 21.30 al Castellani di Empoli (si gioca il giorno dopo rispetto a quanto comunicato inizialmente a causa della sopraggiunto concomitanza con la sfida di Serie A Empoli-Salernitana di lunedì 8). Stasera alle 21.30 a Cerreto Guidi si disputerà Casa Culturale-Vitolini (1-1 all’andata), mentre domani alla stessa ora a San Miniato Basso Castelfiorentino e Le Cerbaie ripartiranno dal 2-1 in favore dei valdelsani della scorsa settimana. Intanto nei play-out di Serie A1 il Boccaccio ha ipotecato la salvezza e la Polisportiva Certaldo ha fatto a sua volta un bel passo avanti. Per quanto riguarda i play-off di A2, invece, continua a regnare l’equilibrio con due dei tre gironi che finora hanno visto solo pareggi. Nel gruppo L, invece, il Sovigliana ha riscatto il ko interno iniziale contro il Casotti, superando a domicilio il Valdorme. Infine, in Coppa Uisp Limitese e Castelnuovo comandano a punteggio pieno i due raggruppamenti dopo aver battuto rispettivamente anche La Serra e Castelnuovo. In Coppa Amatori invece le uniche ad aver sempre vinto restano solo Molinese (De Bernardinis stende il Mastromarco) e Martignana (Buonamici e Morelli su rigore regolano il Real Pavo Furiati a Maltraverso). Da sottolineare, però, la prima vittoria stagionale della Young Boys, colta contro il Team Arcogas grazie alle reti di Smaldore e Malandrino. Di seguito il riepilogo completo.

Serie A1 – play-out, girone H: Certaldo-Gs Fiano 1-0. Riposava: Cerreto Guidi. Classifica: Certaldo e Gs Fiano 2; Cerreto Guidi 0. Girone I: Gs Allende-Boccaccio 0-1. Riposava: Stabbia. Classifica: Boccaccio 3; Stabbia 1; Gs Allende 0.

Serie A2 – play-off, girone L: Valdorme-Sovigliana 1-2. Riposava: Casotti. Classifica: Casotti e Sovigliana 2; Valdorme. Girone M: Unione Valdelsa-Balconevisi 0-0. Riposava: 4 Mori. Classifica: Unione Valdelsa 2; 4 Mori e Balconevisi 1. Girone N: Strettoio Pub-Corniola 1-1. Riposava: Marcialla. Classifica: Strettoio Pub 2; Corniola e Marcialla 1.

Coppa Uisp, girone F: Piaggione Villanova-Gavena 1-1; Limitese-La Serra 1-0. Classifica: Limitese 4; La Serra 2; Piaggione Villanova e Gavena 1. Girone G: Castelnuovo-Rosselli 3-1; Bassa-Scalese 4-2. Classifica: Castelnuovo 4; Bassa e Rosselli 2; Scalese 0.

Coppa Amatori, girone P: Monterappoli-Campagnola 3-1; Molinese-Mastromarco 1-0. Classifica: Molinese 4; Vinci e Monterappoli 2; Mastromarco e Borgano 1; Campagnola 0.

Girone Q: Ortimino-Malmantile United 1-0; Spicchiese-Massarella 1-1; Ponte a Elsa-Le Botteghe 3-1. Classifica: Ponte a Elsa e Massarella 3; Le Botteghe e Ortimino 2; Malmantile United e Spicchiese 1. Girone R: Real Pavo Furiati-Martignana 0-2; Brusciana-San Pancrazio 0-2; Team Arcogas-Young Boys 0-2. Classifica: Martignana 4; Young Boys 3; Real Pavo Furiati e San Pancrazio 2; Brusciana 1; Team Arcogas 0. Girone S: Marcignana-Pitti Shoes 1-1; Lisera-San Quirico 2-2; San Casciano-Casenuove Gambassi 2-1. Classifica: San Quirico e Pitti Shoes 3; San Casciano e Casenuove Gambassi 2; Lisera e Marcignana 1.

Simone Cioni