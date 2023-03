Stojanovic domina il girone, bene gli Under 21

Un po’ alla volta, tutti i nazionali stanno facendo rientro alla base. E per Zanetti, già a partire dalle prossime ore, ci sarà la possibilità di riunire il gruppo e fare il punto in vista della sfida di lunedì contro il Lecce. Partendo dalle selezioni maggiori, Liberato Cacace ha giocato con la nazionale neozelandese due amichevoli contro la Cina, pareggiando 0-0 la prima sfida e vincendo 2-1 il secondo match. Doppio successo per Razvan Marin con la Romania nelle prime sfide di qualificazione agli Europei 2024, con la nazionale del numero 18 azzurro che ha prima vinto 2-0 in casa dell’Andorra e poi superato 2-1 la Bielorussia, portandosi in vetta al proprio girone a punteggio pieno dopo i primi due turni. Doppio successo e partenza sprint nelle qualificazioni agli Europei 2024 per Petar Stojanovic che con la Slovenia ha prima vinto 2-1 in casa del e poi superato 2-0 contro San Marino a Lubiana. Samir Ujkani era stato invece convocato dalla nazionale kosovara, ma non ha preso parte ai pareggi con Israele e Andorra che hanno aperto il gruppo di qualificazione agli Europei 2024.

Venendo a Baldanzi e Parisi, i due azzurri hanno giocato con la Nazionale Under 21 l’amichevole vinta 2-0 in casa della Serbia; non sono invece scesi in campo nella seconda sfida, quella contro l’Ucraina, vinta 3-2 dalla selezione di Paolo Nicolato. Doppia amichevole verso l’Europeo Under 21 anche per Koni De Winter che con la nazionale di categoria belga è stato in tournee in Spagna, pareggiando il primo test 0-0 contro la Repubblica Ceca e superando 3-2 nella seconda sfida il Giappone. Proseguendo con l’Italia Under 20, doppia sfida valida per il Torneo 8 Nazioni per gli azzurrini con Fazzini e Guarino in campo nella sfida chiusa 2-2 in Norvegia e nel pareggio per 1-1 contro la Germania (convocato anche Degli Innocenti che però non è stato impiegato dal Ct Nunizata). Nazionale Under 20 che ha lavorato in vista del mondiale di categoria, in programma in Indonesia dal 20 maggio all’11 giugno.