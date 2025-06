Staffetta 3x3 a Castelfiorentino, le foto della gara

Castelfiorentino (Firenze), 19 giugno 2025 – Grande partecipazione e ottima riuscita per la 5ª edizione della staffetta Urban Park Running, andata in scena mercoledì 18 giugno a Castelfiorentino. L’evento, promosso dalla Polisportiva “Il Giglio” in collaborazione con l’AVIS comunale, sotto l’egida della UISP e con il patrocinio del Comune, ha confermato il suo crescente successo nel panorama podistico toscano. La manifestazione, inserita all’interno del Trofeo Giracastello – giunto alla sua 17ª edizione – ha preso il nome dalla particolare location delle prime edizioni, disputate nel centro cittadino.

Successivamente, la gara si è trasferita nell’area sportiva adiacente allo stadio comunale, più funzionale dal punto di vista logistico e in grado di offrire agli atleti tutti i servizi necessari. Il percorso si snoda all’interno del suggestivo Parco dei Filosofi, cornice naturale che conferisce ulteriore valore alla competizione. La staffetta era valevole per il Campionato Regionale UISP di corsa a squadre. Al via si sono presentate 33 formazioni composte da terne di atleti, che si sono dati battaglia lungo i 3 km del tracciato, disegnato in gran parte nel parco. Servizio fotografico a cura dell’ETS Regalami un sorriso.