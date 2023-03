Real Cerretese a caccia del secondo posto sull’insidioso campo dell’Amici Miei

Terzultima giornata di campionato importante oggi (fischio d’inizio alle 15) per tutte e tre le formazioni locali impegnate in Promozione. Partiamo dal girone A, dove la Real Cerretese sarà di scena ad Agliana contro l’Amici Miei. Una sfida insidiosa perché i padroni di casa sono a caccia di punti salvezza. Dopo il ko di domenica scorsa nello scontro diretto contro il Montecatini al Palatresi, però, i biancoverdi di mister Andrea Petroni vogliono riprendere subito la propria corsa per provare a dare l’assalto quanto meno alla miglior posizione nella griglia play-off.

Nel girone B, dopo il turno di riposo osservato nello scorso week-end, il Montelupo riceve invece al Castellani l’Affrico, terza forza. I fiorentini hanno 5 punti in più degli amaranto e vengono dal brillante successo contro la capolista Audax Rufina, che li ha portati a sole 3 lunghezze dalla vetta. La squadra di mister Lucchesi, oltre a cercare gli ultimi punti utili per la matematica salvezza, ha comunque la possibilità di continuare a coltivare il sogno spareggi promozione. Sfida nella sfida il confronto diretto tra i due migliori marcatori del campionato: il montelupino Anedda con 12 reti e Papini dell’Affrico con 11).

Infine, nel girone C altra trasferta complicata per il Gambassi. Reduce dai due ko per 2-0 contro la capolista Cecina e la Geotermica seconda, i ragazzi di mister Giglioli devono comunque puntare a fare risultato per continuare a tenere viva la speranza di una salvezza senza passare dall’imbuto dei play-out.

Si.Ci.