Paoletti stende il Cerreto Guidi Lo Sciano ora crede nella salvezza

Grande equilibrio nella prima giornata di play-out di A1 e play-off di A2 del campionato Uisp dell’empolese-valdelsa. Per quanto riguarda i 2 gironi salvezza della massima categoria colpaccio del Gs Sciano, che con la doppietta di Paoletti espugna il campo del Cerreto Guidi cogliendo la sua seconda vittoria stagionale. Nell’altro raggruppamento scoppiettante 2-2 invece tra Stabbia e Boccaccio con Parri autore dei 2 centri cerretesi e Tani e Cameli marcatori certaldesi.

Nei 3 raggruppamenti per la promozione del secondo livello, invece, grande rimonta del Casotti, che sotto 2-0 a Monteboro contro il Sovigliana (a segno Gianchecchi e Cammilli) l’ha ribaltata grazie ai gol di Giani, Cavallini e Sassi. Non si fanno male, invece le altre pretendenti con Telesca che pareggia per l’Unione Valdelsa l’iniziale vantaggio del 4 Mori firmato da Giraldi e con Marcialla e Strettoio che impattano a reti bianche.

In Coppa Uisp invece partenza con il piede giusto per La Serra, Limitese, Rosselli e Castelnuovo mentre in Coppa Amatori sono scattate bene dai blocchi Vinci, Molinese, Massarella, Botteghe, Martignana, Real Pavo Furiati, Casenuove Gambassi, San Quirico e Pitti Shoes Montaione. Grandi protagonisti Paolini del Martignana e Greco del Pitti Shoes, autore di una tripletta a testa. Di seguito ecco il riepilogo di tutti i risultati.

Serie A1 – Play-out, girone H: Cerreto Guidi-Gs Sciano 1-2. Riposava: Certaldo. Classifica: Gs Sciano 2; Certaldo e Cerreto Guidi 0. Girone I: Stabbia-Boccaccio 2-2. Riposava: Gs Allende. Classifica: Stabbia e Boccaccio 1; Gs Allende 0.

Serie A2 – Play-off, girone L: Sovigliana-Casotti 2-3. Riposava: Valdorme. Classifica: Casotti 2; Valdorme e Sovigliana 0. Girone M: 4 Mori-Unione Valdelsa 1-1. Riposava: Balconevisi. Classifica: 4 Mori e Unione Valdelsa 1; Balconevisi 0. Girone N: Marcialla-Strettoio Pub 0-0. Riposava: Corniola. Classifica: Marcialla e Strettoio Pub 1; Corniola 0.

Coppa Uisp – Girone F: La Serra-Piaggione Villanova 2-0; Limitese-Gavena 3-1. Classifica: Limitese e La Serra 2; Piaggione Villanova e Gavena 0. Girone G: Scalese-Rosselli 1-3; Bassa-Castelnuovo 1-2. Classifica: Rosselli e Castelnuovo 2; Bassa e Scalese 0.

Coppa Amatori – Girone P: Vinci-Monterappoli 3-0; Mastromarco-Borgano 0-0; Campagnola-Molinese 0-3. Classifica: Vinci e Molinese 2; Mastromarco e Borgano 1; Monterappoli e Campagnola 0. Girone Q: Massarella-Ortimino 2-1; Botteghe-Spicchiese 1-0; Malmantile United-Ponte a Elsa 0-0. Classifica: Massarella e Botteghe 2; Malmantile United e Ponte a Elsa 1; Ortimino e Spicchiese 0. Girone R: Martignana-Team Arcogas 6-0; Young Boys-Bursciana 1-1; San Pancrazio.Real Pavo Furiati 1-2. Classifica: Martignana e Real Pavo Furiati 2; Brusciana e Young Boys 1; San Pancrazio e Team Arcogas 0. Girone S: Casenuove Gambassi-Marcignana 4-1; Pitti Shoes-Lisera 3-2; San Quirico-San Casciano 4-3. Classifica: Casenuove Gambassi, San Quirico e Pitti Shoes 2; San Casciano, Lisera e Marcignana 0.

Si.Ci.