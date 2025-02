Mercato, l’Empoli si ferma a Silvestri e Kouame

Empoli, 4 febbraio 2025 – Si ferma a Marco Silvestri, portiere arrivato dalla Sampdoria a titolo definitivo e Christian Kouame, attaccante esterno in prestito secco fino a giugno dalla Fiorentina, il mercato di gennaio dell'Empoli. La squadra di D'Aversa avrebbe avuto bisogno di altri rinforzi, ma che operare in questa finestra di mercato non sarebbe stato semplice per l'Empoli lo si sapeva, anche perché un occhio doveva essere sempre rivolto all'indice di liquidità.

Fin da ultimo si è provato comunque a portare in azzurro anche il difensore del Palermo classe 2000, Salim Diakité, ma tutti gli incastri che dovevano andare al loro posto non ci sono andati e così non se ne è fatto di niente. Allo stesso tempo, però, la società non ha perso nessuno dei suoi big, anche se ora dovranno tutti risintonizzarsi sulle necessità azzurre.

Al contrario il club del presidente Corsi è stato molto attivo a livello di Primavera, in piena lotta per la salvezza (traguardo più volte ritenuto fondamentale proprio dal massimo dirigente azzurro), per la quale ha formalizzato tre arrivi, tutti classe 2006. Dallo Roma in prestito con diritto di riscatto è arrivato l'attaccante argentino Ricardo Solbes, mentre a titolo definitivo dalla Juventus e dal Bologna sono arrivati rispettivamente Michele Scienza, centrocampista offensivo mancino e figlio d'arte, e l'altro attaccante Nicolò Tordiglione.