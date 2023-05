L’Use Computer Gross torna da Cesena con una vittoria convincente ma inutile

Cesena

63

Use Empoli

76

TIGERS ROMAGNA CESENA: Lombardo 9, Lovisotto 5, Poggi, Favaretto, Rossi 12, Tamani 6, Stella 2, Bracci 6, Sebrek 11, Chiapparini 12. All. Domizioli.

USE COMPUTER GROSS: Sesoldi 2, Costa 14, Nwokoye 12, Casella 17, Giannone 10, Mazzoni 3, Cerchiaro 5, Marchioli, Baccetti 3, Antonini 10, Agbortabi. All. Valentino.

Arbitri: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Fusari di San Martino Siccomario.

Parziali: 12-15; 27-35; 42-55.

SANTARCANGELO – Vittoria inutile quanto convincente per l’Use Computer Gross in casa del fanalino di coda Cesena, che all’andata aveva espugnato il Pala Sammontana. Dopo un avvio di gara equilibrato la tripla di Baccetti e due tiri liberi di Giannone valgono il +5 empolese (10-15), che diventa però 12-15 al 10’. E’ nel secondo quarto però che i biancorossi, spinti da Costa, volano sul +10 (14-24) con i romagnoli che provano a ricucire ma sul 20-24 vengono ricacciati a -15 (20-35). All’intervallo lungo si arriva però sul 27-35, distacco che più o meno resta costante anche nel terzo quarto fin quando i padroni di casa si rifanno sotto (41-46). A questo punto, però, i ragazzi di coach Valentino tornano a spingere e con la tripla di Costa e il canestro di Nwokoye vanno all’ultimo riposo sul +13 (42-55 al 30’). Nell’ultimo quarto non c’è partita con l’Use che allunga fino al +19 per poi controllare abbastanza agevolmente fino al 63-76 della sirena. Con questa vittoria l’Use aggancia almeno il terzultimo posto grazie allo scontro diretto favorevole rispetto ai ‘cugini’ del San Miniato.