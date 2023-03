L’Abc è travolgente Spazzata via la Synergy Valdarno

Una travolgente Abc Castelfiorentino spazza via 112-76 al Pala Betti la Synergy Valdarno, penultima in C Gold, riscattando il brutto ko di Lucca nel turno infrasettimanale e conservando il 2° posto con Spezia, a -2 dal duo di testa formato da Cecina e Prato. I gialloblù valdelsani approcciano con autorità la gara, scappando sul 33-9 nella prima frazione e amministrando poi senza patemi. Con Cicilano, Cantini e Alberto Lazzeri infortunati e con Nepi utilizzato con parsimonia, coach Angiolini ha dato ampio spazio ai giovani classe 2006 Merlini e Lilli e al 2007 Ticciati. In C Silver invece un ultimo quarto da dimenticare costa caro alla Folgore Fucecchio sul campo del Centro Minibasket Carrara. Dopo due tempini equilibrati (16-15 al 10’ e 33-33 all’intervallo lungo) il match si decide alla fine del terzo parziale quando due triple consecutive di Viola valgono il 55-48. I biancoverdi non riescono a reagire e Carrara chiude agevolmente sul 69-54.