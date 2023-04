La Vigor ospita il Sant’Agata E l’Atletico punta ai play-off

Stasera alle 21.45 al Pala Cipriani di Borgo San Lorenzo ultimo atto della stagione di C1 per il Limite e Capraia. I giallorossi di mister Marciello, orami retrocessi da tempo, saranno di scena nella ‘tana’ del San Lorenzo che invece si gioca ancora la salvezza diretta. Torna a giocare in casa, invece, l’Atletico Fucecchio, che sempre stasera alle 21.30 ospiterà la corazzata Timec nella penultima giornata del girone B di serie C2. I pratesi comandano con 75 punti e sono imbattuti in trasferta, ma devono difendere la propria promozione diretta dall’assalto dai fiorentini del Gf Rione C5, secondi a soli 2 puti di distanza. Dal canto loro, i biancorossi di mister Annicchiarico hanno la possibilità di far scattare la ‘forbice’ rispetto alla terza classificata e qualificarsi così direttamente per la finale play-off.

Infine, domani penultimo turno anche nel girone C di serie B, dove la Vigor Fucecchio ospiterà alle 15 i bolognesi del Sant’Agata che inseguono i ragazzi di mister Accardi con una sola lunghezza di ritardo. Già salvi da tempo, l’obiettivo di capitan Grancioli e compagni sarà quello di non farsi sorpassare oltre a cercare magari di scalare qualche posizione.