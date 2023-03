La lunga sosta Utile per recuperare dagli infortuni

I nazionali che lasciano sempre un certo margine di incertezza, ma, soprattutto, i lungodegenti Cambiaghi e Vicario. Le due settimane abbondanti che separano gli azzurri dalla sfida contro il Lecce saranno l’occasione per provare a recuperare due giocatori che nell’ultimo periodo si sono rivelati fondamentali per l’economia azzurra. Il portiere, nello specifico, è uno degli uomini che fin dall’inizio dell’anno stanno facendo la differenza in positivo, ma il post su Instagram con il quale ha ringraziato i tifosi per il sostegno non lascia molto tranquilli. Il numero uno azzurro ha confermato di non avere fratture alle costole, ma se questo da un lato fa ben sperare, dall’altro non chiarisce i tempi esatti di recupero. Vicario ha parlato di "tempo e pazienza" per rientrare, il che vuol dire che il suo rientro contro il Lecce, al momento, non è ancora del tutto preventivabile. Lo staff medico farà di tutto per rimetterlo a disposizione di Zanetti, ma molto dipenderà dai prossimi allenamenti e dalle risposte che riceverà dal campo. Cambiaghi, invece, sta cercando di rientrare dopo i problemi muscolari accusati nella sfida contro la Fiorentina. L’attaccante non stava bene prima dell’Atalanta e per questo la società ha scelto di non rischiarlo. Queste due settimane potranno rivelarsi fondamentali per consentirgli di rimettersi a disposizione. Cambiaghi stava attraversando un gran momento di forma, ma non è il primo infortunio serio che si procura. Una buona notizia riguarda invece Destro: con l’Atalanta si è rivisto in panchina e quindi non è escluso che contro il Lecce possa tornare anche in campo.