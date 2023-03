Il Montespertoli lotta La Cuoiopelli si impone

Montespertoli

2

Cuoiopelli

3

MONTESPERTOLI: Pinochi, Fiaschi, Liberati (70’ Mina), Trapassi, Conti M., Turini (81’ Raba), Sinteregan (46’ Mosti Falconi), Veraldi, Del Pela, Maltomini, Marchi (75’ Tavanti). All. Sarti.

CUOIOPELLI: Pulidori, Berti (84’ Faye), Guerrucci, Lucaccini, Rudi, Viligiardi (92’ Baroncini), Passerotti, Borselli, Andolfi, Tapparello Blas (82’ Cavallini), Bracci (80’ Benericetti). All. Marselli.

Arbitro: Bruni di Siena.

Reti: 2’ rig. Del Pela; 36’ Lucaccini; 43’ Guerrucci; 69’ Tapparello Blas; 90’ Tavanti.

MONTESPERTOLI – Finisce in parità con un gol a testa la sfida tra i due capocannonieri del girone Del Pela e Tapparello Blas, ma i tre punti se li prende la Cuoiopelli che ha la meglio per 3-2 esattamente come all’andata. Pronti via e i gialloverdi locali passano in vantaggio proprio con il bomber Del Pela, che sfrutta una disattenzione della difesa ospite per rubare palla e incunearsi in area prima di venire steso. L’arbitro indica il dischetto del rigore e lo stesso numero nove locale trasforma con la consueta freddezza. I padroni di casa hanno una grande chance di raddoppiare con Veraldi, ma il centrocampista di mister Sarti conclude sul portiere in uscita. Così, nel giro di 7 minuti poco prima dell’intervallo la Cuoiopelli ribalta il risultato: prima Lucaccini trova lo spiraglio giusto in mischia per pareggiare e poi Guerrucci firma il sorpasso con una magistrale conclusione a girare, che si insacca nell’angolo alto alla sinistra di Pinochi. Nella ripresa il Montespertoli spinge alla ricerca del pari, ma così facendo si espone ai contropiede dei ‘conciari’, che al 69’ calano il tris proprio al termine di un’azione di rimessa con bomber Tapparello Blas che sorprende Pinochi. I ragazzi di mister Sarti non ci stanno e proprio al 90’ accorciano le distanze con Tavanti, lesto a ribadire in rete una corta respinta di Pulidori, ma nei 5 minuti di recupero la Cuoiopelli gestisce bene il vantaggio e porta a casa l’intera posta in palio. Nonostante la sconfitta, il Montespertoli conserva 9 lunghezze di vantaggio sulla zona play-off, da poter gestire nelle 5 giornate rimanenti al termine della regular season.

Simone Cioni