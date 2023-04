Il Certaldo non punge

San Marco Avenza

3

Certaldo

1

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Ratti, Raffo, Cucurnia, Zuccarelli, Baeza Rosales, Mancini (50’ Morelli), Montecalvo, Bruzzi, Saia, Vicari. All. Alessi.

CERTALDO: D’Ambrosio, Innocenti, Piochi, Orsucci, Marcon, De Pellegrin, Nuti, Zanaj, Taraj, Martini, Corsi. All. Ramerini.

Arbitro: Bassetti di Lucca.

Reti: 3’ Taraj; 32’ Montecalvo; 68’ rig. e 72’ Bruzzi.

AVENZA – Un micidiale uno-due di Bruzzi a cavallo della metà della frazione, dopo un intervallo lungo 4 giorni, regala 3 punti d’oro in chiave salvezza alla San Marco Avenza nel recupero della penultima giornata di campionato col Certaldo. Le due compagini sono infatti scese nuovamente in campo al Deste della Covetta per disputare solamente il secondo tempo della sfida sospesa sabato scorso al termine del primo, a causa di un infortunio all’arbitro. Il già salvo Certaldo, con la testa ormai proiettata alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza di mercoledì prossimo in casa contro i lombardi del Cast Brescia, battuti 1-0 a domicilio all’andata, si è presentato senza diversi giocatori importanti quali Salvadori, Pampalone, Razzanelli e Vecchiarelli in difesa, Bernardini in mezzo al campo e Baccini e Bandini davanti.

Si è ripartiti dall’1-1 maturato grazie al vantaggio viola firmato dall’ex Taraj, lesto ad approfittare di un’indecisione della retroguardia locale, e al pari siglato da Montecalvo con un tiro passato tra una selva di gambe. I rossoblù locali, con più stimoli, hanno cominciato a spron battuto, con il Certaldo che ha risposto solo al 58’ con un palo esterno di Taraj. Poi, dopo averlo chiesto vanamente per tre volte, al 68’ il San Marco si è visto assegnare un rigore per atterramento di Morelli da parte del portiere viola D’Ambrosio: sul dischetto si è presentato Bruzzi, che ha firmato il 2-1. Quattro minuti più tardi è lo stesso Bruzzi a trovare il pertugio giusto per trafiggere nuovamente D’Ambrosio e chiudere di fatto il conto. I valdelsani, infatti, si rendono pericolosi solo al 30’ con una conclusione dal limite, ottimamente sventata da Cacchioli. Una vittoria che regala quindi ai padroni di casa la matematica certezza di potersi giocare la salvezza ai play-out, con la possibilità di arrivarci anche con la miglior posizione di classifica in caso di vittoria a Ponte a Egola contro il Tuttocuoio. Il Certaldo, invece, chiuderà il proprio campionato in casa contro il San Miniato Basso, a sua volta ancora in corsa per giocarsi la permanenza in categoria ai play-out a patto di espugnare il Comunale e sperare nella sconfitta dei ‘cugini’ del Tuttocuoio.

Si.Ci.