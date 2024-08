Empoli, visita del Ct Spalletti alla squadra di D’Aversa

Empoli, 16 agosto 2024 – La serie di incontri del ct Luciano Spalletti con i club di Serie A, iniziata in questa nuova stagione mercoledì scorso al ''Viola Park'', è proseguita a Ferragosto a Empoli, al ''Sussidiario'' dello Stadio ''Carlo Castellani'', dove Spalletti è stato ricevuto dal tecnico empolese Roberto D'Aversa, dal ds Roberto Gemmi e dal Responsabile scouting Armando Perna. Dopo aver salutato la squadra, il ct ha seguito la sessione pomeridiana di lavoro in campo guidata da D'Aversa.

Il ritorno di Spalletti a Empoli è sempre un momento romantico: qui il ct della Nazionale ha chiuso la carriera da calciatore ed ha iniziato ad allenare, prima le giovanili, poi la chiamata in prima squadra nel 93-94 e la straordinaria cavalcata dalla Serie C alla Serie A, oltre ad una Coppa Italia di C ed alla salvezza alla prima stagione nella massima serie. E qui si era disputata per la prima volta una gara della Nazionale lo scorso giugno, proprio con Spalletti in panchina, prima di volare a Euro 2024. Gli incontri del ct con i club di Serie A erano stati avviati fin dall'inizio del suo mandato, a settembre 2023, con l'obiettivo di confrontarsi con tecnici e dirigenti delle società e seguire da vicino i calciatori italiani. Dopo aver visitato i 20 club nella scorsa stagione, in questi giorni il tour è ripreso, partendo da Firenze e Empoli appunto, e proseguirà nel corso dell'anno.