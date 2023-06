Ecco il torneo in ricordo di Antonini

Prende il via domani a Pagnana il 1° Memorial Massimo Antonini, noto imprenditore empolese scomparso a marzo 2022, che guidava insieme al fratello Cesare la ditta metalmeccanica Antonini di Ponte a Elsa. L’evento è organizzato dal Calasanzio del presidente Walter Caciagli, che ci tiene a ringraziare tutti colori che hanno contribuito: "In primis tutte le ditte che hanno fatto da sponsor, ma anche la Uisp di empoli che ci ha messo a disposizione le terne arbitrali). Oltre ai padroni di casa (3ª Categoria) parteciperanno i team amatoriali Marcignana, Corniola, 4 Mori e Sesa e una rappresentativa dell’Antonini. Il primo triangolare si disputerà domani dalle 20,45, mentre martedì alla stessa ora sarà la volta dell’altro. Le due vincenti, poi, si affronteranno nella finale di venerdì 9 giugno alle 21. Gran parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all’associazione Lilith Centro Aiuto Donna. Alle premiazioni sarà presente la figlia di Massimo, Francesca Antonini, la responsabile del Centro Lilith, Maya Albano e l’assessore allo sport del comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi. L’ingresso ad ogni serata è gratuito, ma sarà possibile fare un’offerta per il centro.