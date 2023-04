Chiti e Brotini s’impongono al Bellosguardo

Sabato 8 aprile i golfisti empolesi si sono divisi tra i percorsi di Castelfalfi e Bellosguardo prendendo parte alle competizioni in programma. Al circolo sulle colline vinciane ha fatto tappa il circuito Race to Fairmont Marrakech, disputato con formula a coppie. Matteo Chiti e Roberto Brotini hanno mantenuto fede al pronostico imponendosi con un giro in 74 colpi. Nella combattutissima categoria netta Stefano e Raffaele Vezzosi hanno preceduto Paolo Fontanelli con Matteo Bavastro e Giovanni Galimberti con Riccardo Alderighi, tutti appaiati a quota 43 punti. A Castelfalfi è andato in scena il Trofeo I Profumi del Marmo, classico appuntamento del calendario. Ha vinto Gianmarco Orazzini con 84 colpi. In prima categoria Mauro Collodi (37) ha ottenuto un’ampia vittoria seguito da Paolo Teruzzi (33). In seconda James Peter Readman (43) ha superato di misura Franco Cencetti (42) mentre in terza successo a Moreno Bacchi (33). Premi speciali a Grazia Palmieri (31) e Giacomo Orazzini (38), rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi