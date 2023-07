Certaldo, adesso lo step successivo "Grande annata, ripartiamo da qui"

Sfumato ai play-off il salto in serie C, la Pallavolo Certaldo maschile sta già costruendo i presupposti per tentare di nuovo l’assalto alla promozione nella prossima stagione. La squadra, sotto la guida del confermato Luca Bocini, si sta dividendo tra lavoro tecnico e pesistica per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie D. "Quando l’estate scorsa ho accettato di allenare questa squadra, l’ho fatto con entusiasmo. Conoscevo i ragazzi, ed ho sposato in modo perentorio l’obiettivo della società: arrivare in due anni in serie C – spiega coach Luca Bocini –. Fin da quel momento sono stato consapevole che c’era, e tuttora c’è, da lavorare, da costruire. Fin dall’inizio abbiamo evidenziato alcune criticità in alcune situazioni di gioco che ci hanno portato a prestazioni non brillanti all’inizio della regular season, dove abbiamo lasciato in giro punti preziosi ai fini della qualificazione ai play off. Già nel girone di ritorno però si sono visti i primi risultati del duro lavoro fatto in palestra e le grandi potenzialità della squadra, abbiamo iniziato ad essere più concreti e a capire che per vincere è necessario soffrire".

"Questa caratteristica è emersa chiaramente nell’ultima giornata della regular season, nello scontro decisivo contro Scarperia, quando sotto di 2 set siamo riusciti a ribaltare il risultato guadagnando sul campo i meritati play off – prosegue il tecnico rossoblù –. Nei play off abbiamo poi alternato ottime prestazioni ad altre sottotono, ma la squadra non ha mai perso fiducia e determinazione fino ad arrivare a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la C a 2 turni dalla fine con l’Arezzo Volley, che si è però dimostrato più equilibrato e maturo di noi. Oltre ad allenare ragazzi molto coesi che sono i primi a mettersi in gioco per l’obiettivo finale, è stato un piacere vedere l’entusiasmo delle persone crescere con la squadra, così come l’attenzione dei social e dei media. È stato bello vedere la palestra con il tempo riempirsi fino all’esaurimento di genitori, amici e curiosi a tifare Certaldo. Vorrei ringraziare la società che mi ha dato nuovamente fiducia e mi ha permesso di vivere questa stagione entusiasmante e gratificante, e ora, per il secondo anno consecutivo mi rinnova la fiducia alla guida di questo ’gioiello grezzo’. Così come vorrei ringraziare anche lo staff tecnico: Enio Pelliccioni, Fabrizio Costagli e Lorenzo Cencetti, come pure Simone Dei insostituibile dirigente e superlativo aggregatore".

Anche il capitano Matteo Scali si accoda alle sensazioni positive percepite dal suo mister: "È stata senza dubbio una stagione di risultati altalenanti, ma positiva e di crescita sia individualmente che come collettivo, malgrado l’amarezza per essere arrivati così vicini alla promozione senza raggiungerla. Come prima esperienza da capitano non posso che essere soddisfatto e ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni. Ora però la testa di tutto il gruppo è alla prossima stagione, per lottare insieme e raggiungere questo obiettivo".

Francesco De Cesaris