Castelfiorentino, che rimonta

SAN MINIATO

Pazzesca rimonta del Castelfiorentino, che si conferma autentica bestia nera della Cuoiopelli. Dopo il netto 3-0 dell’andata, infatti, i gialloblù valdelsani si impongono anche sul sintetico di San Donato a San Miniato (Il Masini di Santa Croce sull’Arno era indisponibile). Per gli uomini di mister Cristiani la partita sembrava ormai compromessa già all’intervallo quando il Castelfiorentino è tornato negli spogliatoi sotto di 2 reti. La Cuoiopelli, terza forza del campionato, aveva infatti approcciato meglio l’incontro piazzando un micidiale uno-due proprio sul finire della prima frazione con Andolfi e il rigore trasformato da bomber Tamparello.

Nella ripresa però i padroni di casa escono totalmente dal campo, con i castellani che diventano padroni del campo. A riaprire la partita ci pensa Ferretti al 53’, freddo nel realizzare un penalty concesso per un tocco di mano in area. Il Castelfiorentino ci crede e al 72’ completa la rimonta con Rosi. La Cuoiopelli non reagisce e allora sono proprio gli ospiti a sfoderare il colpaccio al 92’ con il solito Ferretti, micidiale nel girare in rete al volo di sinistro un traversone di Iaquinandi (nella foto).