Balconevisi e Corniola show Conquistata la serie A1

Saranno gli ultimi 80 minuti a decidere la seconda retrocessione in serie A2 del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Dopo il ko nel derby col Certaldo, lo Sciano può solo sperare che i ’cugini’ battano pure il Cerreto Guidi nell’ultimo turno. In caso di arrivo a pari punti, con gli scontri diretti pari, lo Sciano sarebbe infatti salvo grazie alla Coppa Disciplina.

Per quanto riguarda le promozioni in A1, invece, vincendo i rispettivi scontri diretti contro Unione Valdelsa e Strettoio Pub, hanno fatto festa Balconevisi e Corniola. Tutto rimandato all’ultima giornata, invece, nel girone L dove ora il match-point ce l’hanno Valdorme e Sovigliana: chi vince passa diretto. In caso di parità salirebbe invece il Casotti per la miglior coppa disciplina con il Sovigliana al triangolare finale insieme ad Unione Valdelsa e Strettoio Pub per l’ultimo posto disponibile. Delineato anche il quadro dei quarti di finale di Coppa Amatori: Molinese-Massarella, Brusciana-San Quirico, Pitti Shoes-Martignana, Malmantile-Mastromarco.

Serie A1, play-out girone H: Sciano-Certaldo 0-2. Riposava: Cerreto Guidi. Classifica: Certaldo 6; Sciano e Cerreto Guidi 2. Girone I: Boccaccio-Allende 0-3 a tavolino. Riposava: Stabbia. Classifica: Gs Allende 6; Stabbia 4; Boccaccio 0.

Serie A2, play-off girone L: Valdorme-Casotti 2-1. Riposava: Sovigliana. Classifica: Casotti 4; Sovigliana e Valdorme 3. Girone M: Balconevisi-Unione Valdelsa 2-1. Riposava: 4 Mori. Classifica: Balconevisi 5; Unione Valdelsa 4; 4 Mori 1. Girone N: Corniola-Strettoio Pub 1-0. Riposava: Marcialla. Classifica: Corniola 5; Strettoio Pub 4; Marcialla 1.

Coppa Amatori, girone P: Molinese-Monterappoli 5-2; Borgano-Campagnola 1-1; Mastromarco-Vinci 3-1. Classifica: Molinese 9; Mastromarco 7; Borgano 6; Vinci 5; Monterappoli 2; Campagnola 1. Girone Q: Spicchiese-Ponte a Elsa 0-7; Massarella-Malmantile 1-3; Ortimino-Botteghe 3-0 a tavolino. Classifica: Malmantile 7; Massarella e Ponte a Elsa 6; Ortimino 5; Spicchiese 3; Botteghe (-1) 2. Girone R: Martignana-Young Boys 3-1; Real Pavo Furiati-Brusciana 0-2; Team Arcogas-San Pancrazio 1-0. Classifica: Brusciana e Martignana 7; San Pancrazio e Young Boys 5; Real Pavo Furiati 4; Team Arcogas (-1) 1. Girone S: Marcignana-Lisera rinviata; San Quirico-Casenuove Gambassi 3-2; San Casciano-Pitti Shoes 0-2. Classifica: Pitti Shoes e San Quirico 7; Casenuove Gambassi 6; San Casciano 3; Marcignana e Lisera 2.