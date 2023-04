Azzurrini poco incisivi

Lecce

2

Empoli

0

LECCE: Borbei, Hasic, Saloma (86’ Bruns), Vulturar, Burnete (86’ Bruhn), Berisha, Dorgu, Munoz, Samek (61’ Mcjannet), Lemmens, Corfitzen (84’ Daka). All. Coppitelli.

EMPOLI: Fantoni, Boli (86’ Mboumbou), Marianucci (72’ Dragoner), Indragoli, Angori, Degli Innocenti (72’ Ignacchiti), Renzi, Zenelaj, Fini (72’ Seck), Magazzù, Nabian (59’ Alessio). All. Buscè.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Reti: 53’ Saloma, 88’ Daka.

LECCE – Niente da fare in casa della capolista per un Empoli poco incisivo in fase offensiva. I salentini, pur non facendo cose trascendentali, hanno gestito bene il possesso palla, colpendo di fatto nelle uniche due occasioni create. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i locali sbloccano il risultato al 53’ con un colpo di testa di Saloma dopo l’uscita a vuoto di Fantoni, su un cross dalla sinistra di Corfitzen. La reazione degli azzurrini non arriva e allora all’88’ il Lecce raddoppia con Daka, autore di una splendida azione personale. L’Empoli resta così a 36 punti in una posizione di classifica relativamente serena, ma mancano ancora troppe giornate per dormire sonni tranquilli.