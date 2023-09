Raccolgono otre 4mila rami di pungitopo: maxi multata

Firenze, 26 settembre 2023 - Raccolgono pungitopo in quantità superiore ai limiti imposti dalla legge. I carabinieri forestale di Empoli hanno effettuato accertamenti nel Comune di Fucecchio, in via delle Forre, a seguito di alcune segnalazioni di cittadini che hanno denunciato la presenza di alcune persone che stavano raccogliendo pungitopo in quantità eccedente i limiti consentiti.

Giunti sul posto i carabinieri forestali hanno constatato la presenza di tre uomini, di origine albanese, che sono stati controllati e identificati.

Dei tre soggetti identificati due sono risultati irregolari sul territorio dello stato italiano e senza i documenti di identificazione. I due sono stati accompagnati presso la compagnia carabinieri di Empoli per il fotosegnalamento.

Inoltre, i tre sono stato sanzionati ciascuno con un importo di 630 euro per aver superato i limiti consentiti per la raccolta.

Il pungitopo, invece, per un totale di 4.500 fronde o rami, è stato sequestrato. I due uomini non in regola con il permesso di soggiorno sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.