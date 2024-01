Empoli piange l’ex sindaco Silvano Calugi

Empoli, 6 gennaio 2024 – È morto all'età di 73 anni Silvano Calugi, ex sindaco di Empoli e consigliere regionale negli anni Ottanta nelle file del Pci.

Nato a Castelfiorentino nel 1950, ricoprì la carica di sindaco dal 1980 al 1985 con il Partito Comunista Italiano di cui è stato segretario della federazione locale. Dal 1977 al 1980 fu anche assessore all'urbanistica del Comune di Empoli, nella giunta comunista di Mario Assirelli. Nel 1985 fu eletto consigliere regionale nella lista del Pci, poi nel 1988 ricoprì il ruolo di assessore al commercio e all'artigianato della Regione Toscana a seguito delle dimissioni dell'assessore e collega di partito Marco Mayer. Nel 1990 fu rieletto con 4.557 preferenze in Regione, e nel giugno 1991 ha costituito il gruppo in Consiglio regionale 'Comunisti per la Costituzionè di cui è stato presidente.

"Ci ha lasciato Silvano Calugi – scrive sui social la sindaca Brenda Barnini – Sindaco di Empoli a soli 30 anni nel 1980 per i successivi cinque anni e prima assessore. Figlio della scuola del Partito Comunista e della politica amministrativa che caratterizzava quegli anni e che tante scelte importanti riuscì a compiere per la nostra città, ma anche uomo colto con grandi passioni per la fotografia e la poesia. Ci lascia un protagonista della storia del secolo scorso del nostro territorio, mando un grande abbraccio e le mie sentite condoglianze al figlio e alla moglie”.