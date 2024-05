Poggianti ridisegna la ex Montepagani. “Progetto pronto per trasformarla in fiore all’occhiello con un nuovo parco”

Empoli, 26 maggio 2024 – “Dopo oltre 50 anni la ex Montepagani rappresenta una piaga sociale e un pericolo in termini di salute e sicurezza per la comunità di Ponzano, trattandosi di una ex fabbrica chimica che spesso ha sversato liquami tossici anche nel vicino parco nonché diventata nel tempo teatro di spaccio di droga, bivacco e abbandono rifiuti - dichiara il candidato sindaco Andrea Poggianti - È necessario intervenire con decisione rendendo appetibile l’investimento edilizio e la bonifica dell’area attraverso una volumetria edificabile e la possibilità di costruire in altezza superiore rispetto a quella attualmente consentita. Da qui parte la lotta al degrado che con le liste che mi sostengono intendo affrontare con determinazione”.

Ma le cose cambieranno. Poggianti, avvalendosi della consulenza di esperti tra i candidati alla carica di consigliere delle liste che lo sostengono, Centro Destra per Empoli e La mia Empoli, ha già “un progetto chiaro di recupero e riqualificazione dell’area”, con tanto di parco annesso destinato a diventare un nuovo polmone verde cittadino.

Le idee quindi ci sono e confluiscono in un progetto già pronto, con soluzioni mirate per recuperare l’area riportandola sul mercato ai fini di favorirne un nuovo sviluppo residenziale e commerciale.

“Puntiamo non solo sulla modifica degli indici di fabbricabilità in modo da favorire la costruzione in altezza sia per l’edilizia residenziale che per le attività commerciali e i servizi, ma anche sull’ampliamento dell’attuale sottopasso ferroviario e sul recupero del binario interno all’ex fabbrica per creare un collegamento con il polo scolastico”, spiega l’architetto Maria Immacolata Busco, candidata per la lista civica La mia Empoli.

Uno slancio alla riqualificazione dell’intera area, nel progetto, è affidato alla realizzazione di un nuovo parco verde.

“Gli alberi saranno scelti seguendo le linee guida della Regione Toscana – spiega Vittorio Ancillotti, giardiniere specializzato in arboricoltura e socio AIPV (Associazione Italiana Professionisti del Verde) e SIA (Società Italiana Arboricoltura), candidato nella lista Centro Destra per Empoli – ossia privilegiando le essenze autoctone e a maggior assorbimento di CO2. Inoltre sarà seguito un approccio estetico improntato al ‘Dry Garden’ con l’inserimento di essenze mediterranee a bassa richiesta idrica".