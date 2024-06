Elezioni, tutti i numeri e la guida. Più di 36mila empolesi alle urne per scegliere il nuovo sindaco

Empoli, 4 giugno 2024 – A una manciata di giorni dalla consultazione elettorale, vediamo quali sono i numeri e le regole che la caratterizzeranno. Come detto più volte, si vota sabato 8 e domenica 9 giugno per l’elezione dei membri che rappresenteranno l’Italia nel Parlamento Europeo e per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Empoli.

Si potrà votare in entrambi le giornate: sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà alle 23 di domenica, alla chiusura dei seggi, per le elezioni europee mentre per le elezioni comunali, lo scrutinio inizierà dalle 14 di lunedì 10 giugno.

Per le elezioni europee nel comune di Empoli hanno diritto di voto 35.644 elettori, di cui 16.958 uomini e 18.686 donne, distribuiti su 42 sezioni elettorali. Per le amministrative, invece, sono chiamati al voto 36.136 elettori, di cui 17.226 maschi e 18.910 donne, sempre distribuiti su 42 sezioni elettorali.

La differenza del corpo elettorale tra Europee e Comunali è determinata dai residenti all’estero in un Paese UE, che figurano nelle liste elettorali comunali, in quanto aventi cittadinanza italiana ma diritto di voto nel paese di residenza. Il bacino degli elettori empolesi è cresciuto rispetto alle politiche del 2022, quando gli aventi diritto al voto erano 34.935. Il prossimo fine settimana voteranno per la prima volta 182 neomaggiorenni: 88 maschi e 94 femmine.

Per poter votare sarà necessario recarsi al seggio muniti di un documento di identificazione valido (carta di identità, passaporto, porto d’armi o patente di guida) e della propria tessera elettorale, verificando di avere ancora spazi disponibili per la timbratura. L’identificazione può avvenire anche mediante esibizione di carte di identità e di altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell’elettore.

E se la tessera elettorale non è più ’disponibile’? Cittadini e cittadine possono richiederne il duplicato all’ufficio elettorale allo sportello appositamente aperto a tale scopo allo sportello Anagrafe in piazza del Popolo, 33. Per il rinnovo della carta di identità scaduta (all’Urp via del Papa n. 41) e per il rilascio della tessera elettorale (all’ufficio Elettorale piazza del Popolo n. 33) saranno effettuate le seguenti aperture straordinarie: giovedì 6 giugno ore 9-18, venerdì 7 giugno ore 9-18, sabato 8 giugno ore 9-23 e infine domenica 9 giugno ore 7-23.

Apposite iniziative sono state messe a punto anche per il voto assistito con accompagnamento in cabina e tutti i dettagli sono consultabili sul sito comunale alla pagina dedicata alle elezioni oppure contattando l’ufficio elettorale telefonicamente al numero 0571.757157.

Per facilitare l’esercizio del diritto di voto, l’amministrazione comunale di Empoli garantisce speciali servizi di trasporto gratuito dalla residenza al seggio, nei giorni delle votazioni, grazie alla disponibilità dei volontari delle associazioni Misericordia e Pubbliche Assistenze di Empoli, garantendo il servizio nei seguenti orari: sabato 8 giugno dalle 15.30 alle 17.30 - Misericordia di Empoli; sabato 8 giugno dalle 17.30 alle 19 - Pubblica Assistenza Empoli; domenica 9 giugno dalle 9 alle 12 - Pubblica Assistenza Empoli; domenica 9 giugno dalle 15 alle 19 - Misericordia di Empoli.

Per avere ulteriori e più specifiche informazioni e per prenotare il servizio di trasporto è possibile contattare la Misericordia al numero di telefono 0571 7255 e la Pubblica Assistenza Empoli al numero 0571 9806. In occasione dello scrutinio per le Comunali, lunedì 10 giugno gli spazi al piano terreno del Comune di Empoli, con accesso da via Giuseppe del Papa 41, saranno aperti a partire dalle 15 e fino alle 20, con possibilità di prorogare l’orario fino alle 22 in base all’andamento dello scrutinio. In questi spazi, attraverso un monitor, saranno forniti in tempo reale i risultati che arriveranno dai rispettivi seggi.