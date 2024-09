Matteotti, a Cerreto Guidi un evento per ricordare i 100 anni dal suo assassinio

Firenze, 14 settembre 2024 - “Sono molto soddisfatto del livello e della diffusione di studi e iniziative in corso per il centenario matteottiano. Il fatto che due musei statali come la Villa Medicea di Cerreto Guidi e il museo Casa Giusti Monsummano Terme organizzino oggi due riflessioni intorno al libro di Stefano Caretti ne è la riprova. La riflessione in corso su Matteotti, la sua vita, le sue opere, il suo sacrificio e più in generale la sua impostazione politica ed ideale fanno ben sparare in una nuova consapevolezza dei valori di democrazia e di libertà ai quali improntò il suo socialismo”.

Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze Valdo Spini in occasione dei due incontri – oggi a Cerreto Guidi e il 22 ottobre a Monsummano Terme – per la commemorazione del centenario dell'assassinio di Matteotti. Tra i presenti, oltre a Spini, il magistrato Luca Baiada e Stefano Caretti, ordinario di Storia contemporanea nell'Università di Siena, vice presidente della Fondazione Filippo Turati.