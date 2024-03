The Voice Senior, l’empolese Antonella è fuori. Niente finale, la Berté non la sceglie

Empoli, 23 marzo 2024 – Finisce l’avventura a The Voice Senior per Antonella Grattarola, l’infermiera empolese che è arrivata a un passo dalla finale del popolare programma Rai condotto da Antonella Clerici.

Scelta nella sua squadra da Loredana Berté nella scorsa puntata dopo un’esibizione che ha impressionato l’artista, in semifinale Antonella ha cantato l’immortale “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli.

Ma nonostante una importante esibizione, Berté ha dovuto fare delle scelte nel suo terzetto. In finale alla fine, della squadra della cantautrice, va Sandro Bertoldini con “It’s my life” di Bon Jovi. L’altro eliminato è Gigi Cifarelli, che ha cantato “The long and winding road” dei Beatles.

Tutto l’Empolese Valdelsa ha tifato per Antonella Grattarola alla tv. Per Antonella si è trattato di una bella e importante esperienza. Ha messo tutta sé stessa in quella che è la sua grande passione, il canto. Anche Antonella Clerici ha apprezzato le doti canore della Grattarola.

The Voice Senior tornerà nel venerdì dopo Pasqua per la finale. Antonella Grattarooa, 62 anni, ha lavorato per molti anni in sala operatoria. Adesso svolge sempre la professione infermieristica ma in una Rems, una struttura per pazienti psichiatrici.