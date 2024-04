Al Museo Leonardiano di Vinci 3.689 ingressi in giorni di Pasqua

Vinci (Firenze), 3 aprile 2024 - Al Museo Leonardiano di Vinci (Firenze) sono stati contati 3.689 ingressi nei giorni di Pasqua dal 29 marzo all'1 aprile, con un picco il Lunedì dell'Angelo di 1.337 visitatori (36% del totale). Lo riferisce il Comune di Vinci parlando di "numeri in linea con il 2023", quando il periodo pasquale andò dal 7 al 10 aprile, e riportando dati della biglietteria del museo. In tutti i 12 mesi del 2023 il museo dedicato a Leonardo nel suo paese natale di Vinci fu di 132.285 ingressi. "Numeri, quelli della Pasqua 2024, che danno il via alla stagione turistica nel mese delle celebrazioni leonardiane, dedicato dalla città come sempre al proprio figlio più illustre - afferma la vicesindaca Sara Iallorenzi -. Il borgo di Leonardo è comunque già pronto a ricevere altre presenze nei propri percorsi museali, visto il già alto numero di prenotazioni, che in questo periodo sono per lo più effettuate dalle scuole".