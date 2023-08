Ztl in via Roma, ecco il nuovo orario L’obiettivo: un centro più sostenibile Con una spinta forte al commercio

Detto e fatto: da ieri è entrata in vigore la modifica dell’orario della zona a traffico limitato (Ztl) a Montespertoli. Ciò "per migliorare la vivibilità e il commercio del centro cittadino", sintetizza il Comune. Dopo l’incontro tra l’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli e la giunta, è stato deciso di apportare le modifiche: dal 15 settembre al 15 giugno (periodo invernale) via Roma sarà chiusa la domenica e i giorni festivi dalle 9 alle 20; dal 16 giugno al 14 settembre (periodo estivo) sarà chiusa nei giorni feriali da giovedì al venerdì dalle 19.30 alle 24, il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 9 alle 24. Chiaramente da ieri al 14 settembre si osserva questo secondo orario. Sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma e sarà mantenuto l’accesso al parcheggio a pagamento in piazza del Popolo da viale Matteotti con l’inserimento di nuova ed opportuna segnaletica. La zona a traffico limitato in via Roma è stata istituita nel 2015 e nel corso degli anni è stata modificata a fronte di un miglioramento – si spiega dal Comune – della sicurezza stradale e vivibilità del centro commerciale naturale. "Vogliamo costruire un centro sempre più sostenibile e accogliente. La chiusura del traffico porta una qualità maggiore nella vivibilità della piazza, a fronte delle tante famiglie e dei turisti che passano dal centro. La decisione di modificare l’orario della Ztl è stata presa con attenzione e spirito di collaborazione, tenendo conto delle esigenze della nostra comunità e dei commercianti della via", ha spiegato il sindaco Alessio Mugnaini.

"Abbiamo recentemente stanziato risorse anche nel rifacimento del manto stradale di via Sonnino, la via attigua a via Roma – ha aggiunto –, per un miglioramento qualitativo anche del centro storico e abbiamo stanziato risorse destinate ai commercianti per le iniziative del prossimo Natale che può essere ancora più importante per il commercio. Da parte nostra ci siamo sempre impegnati, e continueremo a farlo, in un dialogo aperto con i cittadini e i commercianti per valutare attentamente l’efficacia delle misure adottate". Il rifacimento del manto stradale cui fa riferimento il sindaco Mugnaini riguarda il ripristino di pavimentazioni in pietra al posto dell’asfalto, più consone al centro storico.

Andrea Ciappi