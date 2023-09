Zona stadio, fiera e partita in casa a Empoli: parcheggio non disponibile

EMPOLI

Tanti eventi in zona stadio che costringono a rivedere viabilità e sosta. Da sabato scorso fino al primo ottobre nel piazzale antistante il parco di Serreavalle, si svolge la tradizionale fiera e domani è in programma una nuova partita in casa per l’Empoli al Castellani contro la Salernitana. Ciò vuol dire che i tifosi empolesi non potranno parcheggiare a Serravalle. A questo proposito è lo stesso assessore allo sport, Fabrizio Biuzzi, a suggerire le alternative: "Chi può – premette Bouzzi – meglio che venga allo stadio a piedi o in bici. Per chi non vuole o non può rinunciare all’auto: a fine partita si potrà defluire sia dalla nuova bretella che da tutte le altre vie di esodo come via Berni. Per la partita contro l’Inter di domenica tanti empolesi hanno parcheggiato al parcheggio davanti al Decathlon e alla Coop lungo la statale e sembra che la cosa funzioni". Rispetto agli orari di chiusura della viabilità in occasione del match di domani con fischio d’inizio alle 18.30, lo stop alla circolazione nella zona intorno allo stadio è prevista a partire dalle 14.30 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnellaviale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio. L’apertura dei cancelli avverrà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 16.30. I tifosi ospiti, per accedere allo stadio, dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Possibilità di parcheggio dei tifosi nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini e nell’area del parcheggio della vigilanza privata, di quello di via Bisarnella prospiciente l’autoscuola e di quello contiguo al parco Mariambini.