Weekend di incontri con i cittadini

Domani mattina, dalle 10 alle 12.30, la Lega Salvini Premier sarà presente in piazza Farinata degli Uberti ad Empoli.

La Lega scende in piazza tra i cittadini per ascoltare le loro istanze e prendere atto delle loro segnalazioni: i consigli dei cittadini serviranno anche per scrivere il programma elettorale della Lega e della coalizione di centrodestra. Saranno presenti tra gli altri il capogruppo Lega in Consiglio Comunale ad Empoli Andrea Picchielli ed il segretario della sezione Lega Empoli-Vinci Tiziana Bianconi. Mentre questa mattina a Fucecchio, dalle ore 9 alle 17 presso il parcheggio di fronte alla Coop di via Fucecchiello, sempre per quanto riguarda la Lega, si terrà il primo dei due incontri con il Candidato a sindaco Marco Cordone, in vista delle Elezioni Europee del prossimo anno.