"Vinci a teatro". L’anno si chiude con un giallo...

Una quattro giorni di spettacoli per celebrare insieme l’arte teatrale e festeggiare la fine dei propri corsi di recitazione. Nasce sotto questi propositi la rassegna "Vinci a Teatro", targata compagnia Unicorno e giunta alla sua sesta edizione. Dopo il successo dello scorso anno la rassegna torna al Teatro di Vinci dall’11 al al 14 giugno prossimi per coinvolgere tanto gli allievi dei corsi quanto gli attori più navigati. Si parte martedì prossimo alle 18 con gli allievi Under 18 guidati da Fabiola Veracini che si esibiranno nello spettacolo giallo-brillantissimo "C’era Una Volta un giallo", con Gabriel Mazza, Lisa Taddei, Chiara Tani, Ines Gargelli, Amelia Gigli, Viola Trottini e Giada Monti. Mercoledì invece il primo degli spettacoli serali, alle 21.15, con la prima assoluta di "Pavesini e salsa tonnata", la nuova commedia scritta e diretta da Matteo Dall’Olmo e portata in scena dagli attori della Compagnia Unicorno. Giovedì 13, sempre alle 21.15, spazio invece a "Di che corto sei?". Gli allievi del corso base, guidati da Marco Monelli, rappresenteranno un intero zodiaco di corti per il loro debutto, con Lidia Bruscoli, Massimo Grillandini, Cinzia Fornai, Omar Mouthi, Rocco Capasso, Giovanna Nardo, Alberto Ancillotti, Flavia Macchi, David Fontanelli e Cristina Cioni. Infine, venerdì prossimo chiusura alla stessa ora con lo spettacolo "Di chi è la Volvo Rossa?", due atti unici degli attori del corso intermedio nuovamente in scena guidati da Matteo Dall’Olmo.

Sul palco Edoardo Bigazzi, Diletta Piromallo, Daniela Lacerra, Eleonora Roccheggiani, Elia Salani, Eugenia Rizzo, Mattia Scali e Eleonora Cioni. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero, ma è caldamente consigliata la prenotazione da effettuare scrivendo al numero 351 9142705 attraverso messaggi whatsapp o sms. "Ancora una volta i protagonisti indiscussi di questo evento saranno tutti i nostri straordinari attori – commentano dalla compagnia Unicorno – che, dopo un anno intenso e pieno di emozioni, sono pronti a mettersi in gioco".