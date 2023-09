Villa Reghini a Vinci: al via i progetti per i più piccoli

Ripartono i servizi. Da domani, con la ripresa delle lezioni a tempo pieno per le scuole primarie e per le scuole d’infanzia di Vinci, ripartono il "Pomeriggio al Ciaf" e "Aspettando la mamma".

I progetti, promossi dal Comune e gestiti dalla rete temporanea di imprese composta da Eskimo Cooperativa Sociale Onlus, Associazione culturale Il Ponte e Co&So Empoli, si svolgeranno ogni giorno dalle ore 15.30 alle 19 nella sala polivalente e nel giardino di Villa Reghini. Bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni, insieme ad educatori, avranno l’occasione di conoscere e sperimentare attività allo stesso tempo divertenti e impegnative, sviluppando le capacità creative e la socializzazione: giochi all’aperto o al chiuso, giochi di gruppo, di abilità e da tavolo, progettazione e realizzazione di elaborati come film, coreografie di balli, pitture, manufatti in ceramica.

Nella fascia di apertura i genitori possono accompagnare e riprendere il proprio bambino a seconda delle loro necessità.

Sono due progetti che nascono per offrire ai bambini e ai ragazzi della città un luogo di aggregazione, uno spazio costruito per i loro bisogni di svago. L’obiettivo è quello di promuovere la socializzazione tra i bambini attraverso il gioco e le attività di laboratorio, favorendo l’interazione tra coetanei, la gestione delle situazioni di gruppo, lo sviluppo della fantasia, della creatività e della comunicazione e la costruzione di rapporti di amicizia in maniera spontanea. "Sono servizi molto richiesti dalle famiglie che piacciono ai bambini", chiosa l’assessore all’istruzione del Comune di Vinci, Chiara Ciattini.