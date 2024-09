Cultura per tutti. Letture all’aperto e tanti laboratori

La fine del mese di agosto e l’ormai imminente inizio delle scuole avvicina inesorabilmente il termine dell’estate, ma a Empoli non è ancora chiuso il tempo della cultura e della lettura all’aperto. Da domani la biblioteca comunale Renato Fucini torna all’orario invernale, ossia il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio, dalle 16 alle 19. Le porte di Palazzo Leggenda, che fino al 15 settembre sarà chiuso il lunedì, si apriranno invece nei giorni di martedì, giovedì e sabato solo la mattina dalle 9 alle 13, mentre al pomeriggio nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19 e martedì e giovedì dalle 17 alle 20 le attività di lettura e di laboratorio per bambine e bambini ma anche per i più grandi si sposteranno al parco di Serravalle, nello spazio adiacente all’area ristoro davanti al laghetto, ancora per altri dieci giorni fino al 12 settembre. Prosegue anche l’appuntamento all’aperto con il gruppo delle sferruzzanti, che sempre al parco di Serravalle saranno presenti il martedì pomeriggio, alle 16, con i loro consigli sul ‘fatto a mano’ ai ferri e all’uncinetto.

A Palazzo Leggenda sono inoltre disponibili i "Classici ad alta leggibilità", libri scritti con l’utilizzo della font "Leggemi", appositamente studiata per chi ha difficoltà di lettura e in particolare per chi ha problemi di dislessia, oltre che con interlinea e spaziatura più ampie del normale. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, invece, da segnare in agenda la data di sabato prossimo 7 settembre, quando alle 10 in biblioteca si terrà un nuovo incontro con il gruppo di lettura "Preferireidino". Protagonista stavolta il libro di Oriana Fallaci "Un cappello pieno di ciliege", la storia dell’albero genealogico dell’autrice che dopo anni di ricerche scivola pian piano dalla cronaca familiare all’immaginazione. Per partecipare basta inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0571 757873 o scrivere a [email protected].