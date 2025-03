Via Fiorentina e criticità: "Servono lavori urgenti"

Sopralluoghi sul posto per segnalare le criticità e chiedere interventi. L’iniziativa è della Lega, guidata dal segretario Marco Cordone. Con particolare attenzione a via Provinciale Fiorentina: "manto stradale fortemente deteriorato e da rifare".

"Siccome il tratto di strada in questione è nel territorio di Fucecchio, ma nei pressi del confine con Santa Croce sull’Arno – dice La Lega – probabilmente gli enti non vi prestano grande attenzione in un ipotetico rimpallo delle competenze ma noi crediamo che il Comune o la Città Metropolitana di Firenze anche per questioni di sicurezza stradale, debbano intervenire alla svelta. E’ urgente perché negli ultimi cinque mesi, l’asfalto si è ulteriormente deteriorato".

"Quindi ci appelliamo sia al Comune che alla Città Metropolitana perché provvedano quanto prima al rifacimento del manto stradale della via Provinciale fiorentina – si legge – almeno nel tratto oggetto del nostro sopralluogo, estremamente pericoloso per le auto ma anche per i mezzi a due ruote".