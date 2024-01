"Via dei Presepi", il gran finale con i premiati

Una rassegna che ha portato in mostra a Cerreto 191 presepi, realizzati da appassionati provenienti da tutta la Toscana (e non solo). La dodicesima edizione della "Via dei Presepi di Cerreto Guidi" si è chiusa nelle scorse ore e nel corso di una cerimonia svoltasi presso la biblioteca Perodi sono stati premiati i vincitori delle varie categorie in concorso. Il cerretese Tommaso Guidi si è aggiudicato il successo nella categoria "bambini", mentre Pietro Scateni di Rosignano ha vinto nella categoria "tradizionali".

È rimasto in paese anche il premio assegnato nella categoria "materiali di recupero", visto che la giuria tecnica ha premiato la rappresentazione della Natività di Danilo Ancillotti.

Hanno ricevuto infine una menzione speciale da parte della giuria anche Sandro Nardini, Giancarlo Carrai, Serena Malpaganti, Claudio Nencioni, Fabio Falchini, Virgilio Pochini, Tommaso Cei, Massimo Brini, Sandra Malvolti, Marta Perugini, Lorenzo Mechetti, Francesca Bianconi, Giuseppe Landi. Fabio Bandini e Gessica Mancini, oltre al Club Ricamo Casale e all’Associazione Agrabah Pistoia.

"È stata una bella edizione della Via dei Presepi – ha commentato il sindaco Simona Rossetti soddisfatta per il successo raggiunto –, per questo ringrazio il Comitato promotore, tutti gli organizzatori e i numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dei presepi. Il bilancio di questa edizione è decisamente positivo. E conferma la crescita della manifestazione che in pochi anni sta portando presepisti e visitatori da ogni parte d’Italia".

G.F.