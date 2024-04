Verso le amministrative. La corsa è a cinque. Maestrelli ufficializza e apre la sede elettorale

La rottura con il Pd di Alessio Mantellassi era ormai certa, ma la candidatura a sindaco di Maria Grazia Maestrelli con Italia Viva era rimasta una ufficialità a metà. Ieri, con l’inaugurazione della sede elettorale a Empoli, sembra essere stato sciolto ogni dubbio: l’8 e 9 giugno gli empolesi troveranno sulla scheda elettorale un quinto candidato e la lista ‘Empoli al Centro - Italia Viva - Maria Grazia Maestrelli Sindaca’. A ‘certificare’ la candidatura c’era anche l’europarlamentare Nicola Danti, cavallo di razza del partito di Renzi, che ha definitivamente timbrato con il simbolo di IV la campagna elettorale della Maestrelli. Il partito, impegnato a costruire in fretta una lista nata dalle macerie del dialogo interrotto all’ultimo minuto con il Pd e i vecchi alleati di Azione, non aveva fatto comunicazioni ufficiali né conferenze, e nessuno dei dirigenti provinciali o regionali aveva rilasciato dichiarazioni. Un ‘silenzio’ che ha alimentato il sospetto che quello della candidata Maestrelli e del coordinatore locale Andrea Pini fosse un colpo di coda non concordato. La presenza di Danti sembra diramare ogni nebbia, ma la sensazione è che siano state giornate movimentate.

Secondo voci di corridoio, infatti, alcuni dirigenti provinciali avrebbero mal digerito lo strappo e si sarebbe anche minacciato di far ritirare il simbolo alla candidata. Il timore era di compromettere i rapporti esistenti in altre realtà toscane. Inoltre, da quanto appreso in via ufficiosa, il Pd, preoccupato di un ballottaggio all’orizzonte, avrebbe tentato fino all’ultimo di attivare i suoi canali politici regionali e nazionali per fare invertire la rotta. Si parla anche di una chiamata della sindaca Brenda Barnini direttamente a Matteo Renzi. Eppure, sarebbe arrivato proprio da quest’ultimo, come ha dichiarato lo stesso Pini, il via libera. Italia Viva vuole occupare a Empoli un preciso spazio politico, come si evince dal nome della lista ‘Empoli al Centro’: "La nostra – si spiega – è una scelta di coerenza e dignità fatta accettando i rischi che una campagna solitaria comporta, ma che dimostra come il messaggio riformista e liberale non trovi sufficientemente spazio negli altri partiti presenti alle comunali". Uno spazio al centro, lo stesso in cui si deciderà, pallottoliere alla mano, se Empoli andrà o meno al ballottaggio.

