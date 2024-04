Vandali nel parcheggio: "Rotti i vetri a un furgone"

Atti vandalici contro un furgone in sosta in via Adda a Serravalle, nei pressi della Posta. Ignoti nella notte tra venerdì e sabato hanno sfondato i vetri anteriori e posteriore del mezzo, che si trova molto probabilmente in stato d’abbandono. Brusco il risveglio per i residenti e per gli automobilisti che hanno trovato il parcheggio "inondato" di vetri e detriti. "Un pericolo per tutti ora passare da lì". Tanta la rabbia e l’amarezza anche perché nel quartiere corre voce che il furgone venisse usato occasionalmente come

rifugio d’emergenza da un senzatetto. "Che fastidio dava

questa persona e a chi?", si domanda qualcuno.

La zona non è nuova a episodi del genere. Anche il giardino adiacente, in passato, è stato preso di mira più volte da ignoti che hanno danneggiato i giochi per i bambini. Ecco perché i residenti chiedono "più controlli e più sicurezza". "Dispiace vedere che c’è gente, forse anche giovani, che si ’divertono’ così", il commento.