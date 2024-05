Valanga di squalifiche. Accardi, stop di 5 turni

Cinque i tesserati azzurri squalificati dal giudice sportivo dopo quanto accaduto nel convulso finale di Udine. Grassi (comunque assente contro la Roma per somma di ammonizioni) e il ds Accardi, entrambi espulsi, sono stati puniti con 3 e 5 turni di stop più una multa, per aver rivolto all’arbitro espressioni gravemente offensive con tono minaccioso. Inoltre, il dirigente azzurro (si legge nel comunicato) avrebbe tentato di aggredire fisicamente il direttore di gara nel tunnel che porta agli spogliatoi. Il responsabile della comunicazione Luca Casamonti è stato squalificato fino al 30 giugno per aver assunto, sempre nel tunnel a fine partita, un atteggiamento aggressivo nei confronti degli ufficiali di gara. Fermati infine per una giornata, sempre per offese all’arbitro, i due membri dello staff Gabriele Stoppino e Federico Barni.