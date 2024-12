Unione dei Comuni Empolese Valdelsa: bilancio 2025-2027 tra sociale e sicurezza

Tre mesi e mezzo di intenso lavoro hanno portato l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa a presentare per la prima volta entro la fine dell’anno il bilancio di previsione 2025-2027, che sarà definitivamente approvato durante il consiglio del prossimo 28 dicembre. Un documento che volge particolare attenzione alle politiche sociali e al potenziamento delle risorse umane. Nel primo caso è stata confermata la cifra di oltre nove milioni di euro con progetti specifici volti a favorire l’accoglienza integrata e a intervenire con soluzioni mirate nel settore abitativo. "Una buona fetta di queste risorse, più di un milione di euro, saranno dedicate all’emergenza abitativa – ha sottolineato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi con delega alla casa –. Inoltre, grazie all’aumento delle risorse da parte della regione Toscana abbiamo aumentato anche il fondo affitti, nonostante i tagli del Governo, e stiamo lavorando con Publicasa per reperire i finanziamenti necessari ad un efficientamento energetico dell’edilizia pubblica".

Altri 1,7 milioni di euro saranno invece utilizzati per il progetto di Accoglienza Richiedenti Asilo. "Uno strumento che funziona perché non sottolineiamo mai abbastanza come la maggior parte dei soggetti si integri poi completamente nelle nostra comunità – ha sottolineato il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini e presidente dell’Ente –. Questi nove milioni sono ripartiti tra gli undici comuni e sono erogabili grazie alla sinergia con la Casa della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, di cui come Unione dei Comuni ne deteniamo il sessanta per cento". L’altro punto di grande importanza è quello relativo alla sicurezza, con l’incremento dell’organico della Polizia Municipale, che entro giugno 2025 passerà dalle attuali 87 a 97 unità. "Saranno dieci infatti le assunzioni che faremo da qui fino al 15 gennaio, con elementi in più in quasi tutti i comandi. Questa è al momento la cifra massima che può essere raggiunta per gli attuali paletti legislativi – specifica il sindaco di Montelupo, Simone Londi, con delega alla Polizia Municipale e sicurezza –. Inoltre sono stati pianificati investimenti per il potenziamento del Nucleo Droni e delle unità cinofile in modo da favorire il controllo del territorio. Così come cercheremo di esternalizzare il più possibile le attività burocratiche in modo da permettere agli agenti di avere maggior tempo da dedicare al pattugliamento delle strade".

Un altro settore particolarmente attenzionato è quello della Protezione Civile, con l’aggiornamento dei vari piani e il rinnovo della convenzione con le 20 organizzazioni di volontariato del territorio, e del rischio idrogeologico, da ridurre oltre che con un attenta manutenzione con una serie di interventi di messa in sicurezza. "Da questo punto di vista stiamo lavorando in sinergia con i due Consorzi che operano sul nostro territorio e vogliamo creare un tavolo tecnico permanente – spiega la sindaca di Cerreto Guidi, Simona Rossetti con delega alla Protezione Civile –. Inoltre come Unione dei Comuni abbiamo fatto uno studio per la messa in sicurezza dell’Arno che è al vaglio dell’Autorità di Bacino, mentre un altro sull’Elsa è in stato avanzato, in attesa della realizzazione di casse d’espansione e ponti che necessitano però di finanziamenti statali".

Simone Cioni