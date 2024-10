"Un’assemblea che non riesce a lavorare bene"

Dopo il consiglio comunale Buongiorno Empoli e Cinque Stelle sferrano l’attacco. La lista delle accuse alla maggioranza è lunga. "Dall’ora ufficiale di inizio è partito con un ora di ritardo senza un apparente e giustificato motivo – spiega una nota – e dei 22 punti in scaletta dell’ordine del giorno ne sono stati discussi solo 15". "Di fatto tutte le mozioni non sono state affrontate, comprese quelle sulla Multiutility e sulle Pfas: argomenti che riteniamo di fondamentale importanza ed urgenza per tutti i cittadini – tuona l’opposizione –. Degna di nota è stata la risposta del sindaco all’interrogazione che chiedeva un riscontro da parte del Comune sulla proposta dell’Empoli calcio di essere esonerato dal pagamento della tassa sui rifiuti e dell’Imu e inoltre di quantificare tali bollette". E ancora: "Il sindaco citando il processo partecipativo si è limitato a parlare per molti minuti eludendo di fatto la risposta e non dicendo niente di concreto – si insiste –: chiaramente un segno di debolezza di contenuti".

Perché? "Non ha indicato a quanto ammontano queste tasse; probabilmente non esistono cittadini che siano davvero a favore di una tale assurda richiesta". Altro attacco: "Alla nostra interrogazione sul gattile e su che fine abbia fatto l’eredità della signora che anni fa aveva lasciato in eredità i suoi beni proprio in favore di gattile e canile di Empoli – prosegue la nota – oltre a ricevere una risposta poco esaustiva e priva di riferimenti chiari, precisi e temporali su quando il Comune all’effettivo si adopererà per rendere concreto l’utilizzo di questa eredità, alla contro risposta del consigliere Jacopo Maccari M5S, il segretario e il sindaco non hanno avuto nemmeno l’accortezza di ascoltare, trincerandosi dietro a discorsi tra loro".