Un’altra frana a Casiloste. Strada chiusa

Una nuova frana dovuta alle recenti precipitazioni, che si aggiunge a quella verificatasi il mese scorso. E che rischia di portare a nuove modifiche alla viabilità, anche se a partire dalla prossima settimana l’azienda incaricata dovrebbe intervenire per mettere in sicurezza la zona e consentire nuovamente il passaggio dei veicoli (anche se in regime di senso unico alternato). È avvenuto in località Casiloste-Salvino, non distante oltretutto dallo smottamento che si è verificato qualche settimana fa sempre a causa del maltempo. Lo ha fatto sapere il sindaco Daniele Vanni, il quale due giorni fa a ha provveduto ad effettuare un sopralluogo in loco con il personale tecnico. E ha così fatto il punto della situazione, anticipando quelli che saranno i prossimi passaggi relativi agli interventi di ripristino della viabilità e di messa in pristino dei luoghi. "In seguito alle piogge di questa settimana a poche decine di metri dalla precedente frana si è verificato un altro smottamento – ha fatto sapere il primo cittadino a tal proposito – di minore entità rispetto al precedente, ma che comunque richiede un intervento di messa in sicurezza. Ho rifatto il punto con la Città Metropolitana di Firenze che attraverso la ditta AVR ha previsto d’intervenire a metà della prossima settimana con la sistemazione di geoblocchi sulla carreggiata per permettere il passaggio dei mezzi in sicurezza con il senso unico alternato". Nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.