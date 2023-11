Una serata da applausi al Castellani. Il bilancio della Nazionale cantanti: "Grazie di cuore ai 7mila spettatori"

"E’ stata una bellissima serata, molto partecipata e sentita. La gente ha risposto con entusiasmo e lo ha fatto con il cuore". Gianluca Pecchini, storico e insostituibile direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti, ringrazia con affetto sincero tutti coloro che si sono adoperati per l’ottima riuscita della partita a favore degli alluvionati toscani andata in scena sabato sera al Castellani-Computer Gross Arena. Oltre 7000 i paganti, la cifra di 41mila euro destinata alla Misericordia della Toscana cha li devolverà per progetti di aiuto per la famiglie che con l’alluvione hanno perso tanto. In alcuni casi tutto.

"La città di Empoli e in generale la Toscana – sottolinea Pecchini – hanno risposto benissimo. Come splendidi sono stati i big che ci hanno onorato della loro presenza e hanno catalizzato l’interesse del pubblico. Gabriel Batistuta lo definirei ‘il Garibaldi della solidarietà’. E’ partito dall’Argentina, si è fatto migliaia di chilometri per esserci. Senza pensarci un attimo. Poi Capello, Prandelli e una citazione speciale per il ct della Nazionale Luciano Spalletti e per il capo delegazione Gigi Buffon. Sono stati in ritiro con gli azzurri in un momento delicato e hanno trovato il modo di essere presenti rispondendo all’appello. Erano tutti dei grandi campioni in campo e lo hanno confermato anche nella veste di ambasciatori della solidarietà".

Quello che ha colpito è stato anche l’entusiasmo del pubblico dei giovanissimi verso i protagonisti della Nazionale Italia Cantanti che, anche per il ricambio generazionale, sono quasi tutti ragazzi che si affermano sui talent e non solo. LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, Aka Seven, Cricca sono stati tra i più acclamati e attesi per un selfie o un autografo anche a notte fonda e in un freddo pungente, quando la serata si è conclusa con una cena nel ristorante dello stadio Castellani-Computer Gross Arena.

Gianluca Pecchini rivolge un sentito grazie anche all’Empoli Calcio e al Movimento Shalom. "Sono una garanzia di serietà e capacità organizzativa. Abbiamo dovuto cambiare la destinazione dei fondi di questa partita pochi giorni prima dell’evento perché l’emergenza dovuta all’alluvione ce lo imponeva. Ma tutto è riuscito nel migliore dei modi con una serata che ha divertito. Ci sono personaggi come Marco Masini e Ubaldo Pantani che non potevano giocare ma non sono voluti mancare. La cifra di 41mila euro è importante e siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo che è frutto di un impegno straordinario da parte di tutti". Il progetto originario per un aiuto a favore dell’infanzia abbandonata sarà al centro di un altro evento programmato a primavera. Magari ancora in Toscana.

Enrico Salvadori